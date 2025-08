Η σούπερ σταρ της ποπ, Dua Lipa, είναι πλέον και επίσημα πολίτης του Κοσόβου, καθώς της απονεμήθηκε η υπηκοότητα. Η τιμητική αυτή διάκριση από την Πρόεδρο της χώρας γέμισε την καλλιτέχνιδα με «ευγνωμοσύνη», όπως δήλωσε η ίδια.

«Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που μου απονεμήθηκε η κοσοβάρικη υπηκοότητα από την πρόεδρό μας, Βιόσα Οσμάνι», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η διάσημη τραγουδίστρια, γεννημένη στο Λονδίνο από Κοσοβάρους-Αλβανούς γονείς, την Anesa και τον Dukagjin Lipa, μετακόμισε στην Πρίστινα σε ηλικία 11 ετών, όταν η οικογένειά της επέστρεψε έπειτα από την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008. Αν και επέστρεψε στο Λονδίνο στα 15 της, η σύνδεσή της με την πατρίδα των γονιών της παρέμεινε ισχυρή — γεγονός που επιβεβαιώνεται πλέον με την απόκτηση της υπηκοότητας.

«Η Dua και το Κόσοβο ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου ως τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη. Η ευγνωμοσύνη μας είναι ατελείωτη για όλα όσα έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Κόσοβο, τη νεολαία μας, την τέχνη μας και τη διεθνή εικόνα της χώρας μας», έγραψε η πρόεδρος του Κοσόβου σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες από την τελετή. «Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι, Dua», πρόσθεσε.

