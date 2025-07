Το καλάθι του Ταϊρις Χαλιμπάρτον, 1.3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης χάρισε τη νίκη-πρόκριση στους Πέισερς κόντρα στους Μπακς, για τα playoff του NBA, με τη σειρά να κλείνει στο 4-1. Αυτό που δεν περίμενε κανείς, ήταν η αντίδραση του πατέρα του Χαλιμπάρτον, ο οποίος «μπούκαρε» στο παρκέ, στάθηκε μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και του φώναξε «αυτό κάνουμε εμείς, έτσι παίζουμε» .

Ο Γιάννης έμεινε ψύχραιμος για μερικά δευτερόλεπτα, ωστόσο λίγο αργότερα τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι δύο άνδρες λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια. Ο σταρ των Μιλγούκι ζήτησε τον λόγο από τον πατέρα του Χαλιμπάρτον, τα είπαν σε έντονο ύφος, με τον Αντετοκούνμπο να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, μερικές στιγμές αργότερα.

Ο Έλληνας διεθνής στάθηκε ιδιαίτερα στο επεισοδιακό φινάλε, που έλαβε χώρα στο παρκέ, αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης. Ο Αντετοκούνμπο ανέφερε στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν κατάλαβε πως επρόκειτο για τον πατέρα κάποιου παίκτη. Χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και έφερε ως παράδειγμα την μητέρα του, που όταν κέρδιζαν οι Μπακς, τον ρωτούσε εάν μπορεί να έρθει για να τον αγκαλιάσει.

«Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, τα συναισθήματα είναι έντονα. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος φίλαθλος. Τελικά ήταν ο πατέρας του Χαλιμπάρτον. Αγαπώ τον Τάιρις. Πιστεύω ότι είναι σπουδαίος ανταγωνιστής. Ο πατέρας του να μπαίνει στο γήπεδο και να μου δείχνει την πετσέτα του γιου του με το πρόσωπό του και να λέει: ”Αυτό κάνουμε. Αυτό στο διάολο κάνουμε”. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ προσβλητικό», ανέφερε ο Έλληνας σταρ.

«Πιστεύω στο να είσαι ταπεινός όταν νικάς. Ο κόσμος λέει πως όταν κερδίζεις έχεις το ελεύθερο να είσαι προσβλητικός απέναντι σε άλλους. Εγώ διαφωνώ. Έχω κερδίσει ένα πρωτάθλημα κι αυτοί όχι. Δεν προσπαθώ να μειώσω την προσπάθειά τους. Θυμάμαι όταν κερδίσαμε, η μητέρα μου δεν είχε χάσει ούτε ένα παιχνίδι. Όταν κερδίζαμε, φοβόταν να περάσει. Μου έλεγε: ”Μπορώ να έρθω να αγκαλιάσω τον γιο μου;”. Εκτός από τον Θανάση, η οικογένειά μου δεν κάθεται ποτέ δίπλα στο παρκέ. Προσπαθώ να κρατάω την οικογένειά μου μακριά από το παιχνίδι», πρόσθεσε.

Ο παίκτης των Πέισερς ανέφερε ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί μέχρι να επιστρέψει στα αποδυτήρια. Ωστόσο, μαθαίνοντας τις τελευταίες εξελίξεις, παραδέχθηκε πως ο πατέρας του ξεπέρασε τα επιτρεπόμενα όρια.

«Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε από τη μεριά του», είπε ο Χαλιμπάρτον. «Το μπάσκετ είναι μπάσκετ, ας το κρατήσουμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι απλώς ενθουσιάστηκε, είδε τον γιο του να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι και μπήκε στο παρκέ, αλλά μιλήσαμε ήδη για αυτό», πρόσθεσε.

«Πρέπει απλώς να με αφήνει να παίζω μπάσκετ και να μένει εκεί. Εγώ θα πάω σ’ αυτόν να πανηγυρίσουμε. Αλλά τα συναισθήματα του αγώνα τον πήραν από κάτω. Μίλησα μαζί του. Θα μιλήσω και με τον Γιάννη. Δεν νομίζω ότι ο πατέρας μου ήταν καθόλου σωστός σε αυτό το σημείο», είπε.

Συγνώμη ζήτησε και ο πατέρας του παίκτη, μέσα από ανάρτηση στα social media.«Ζητώ συγνώμη στον Γιάννη, στους Μιλγουόκι Μπακς και σε ολόκληρο τον οργανισμό των Πέισερς για την συμπεριφορά μου μετά το αποψινό παιχνίδι. Αυτό που έκανα δεν ήταν καλό για το άθλημα, ούτε για τον γιο μου και δεν πρόκειται να επαναληφθεί», έγραψε στο X.

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight's game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.