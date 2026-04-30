Ένας Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του, όταν ένα φίδι μπήκε μέσα στο παντελόνι του και τον δάγκωσε, ενώ παρακολουθούσε μια παράσταση στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η γερμανική αστυνομία.

Ο 57χρονος άνδρας παρακολουθούσε την παράσταση γητευτή φιδιών σε ένα ξενοδοχείο στη Χουργκάντα, έναν δημοφιλή παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, στις αρχές Απριλίου.

Τα δύο ερπετά που εμπλέκονταν, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κόμπρες, ήταν τυλιγμένα γύρω από τους λαιμούς των θεατών, ανέφερε η αστυνομία της νότιας Βαυαρίας.

«Ο «γητευτής φιδιών» άφησε στη συνέχεια ένα από τα φίδια να μπει στο παντελόνι» του Γερμανού και αυτό τον δάγκωσε στο πόδι, ανέφεραν σε δήλωση.

Το θύμα παρουσίαζε «σαφή σημάδια δηλητηρίασης» και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο άνδρας —του οποίου το όνομα δεν αναφέρεταθ στην ανακοίνωση— καταγόταν από την περιοχή Unterallgäu της Βαυαρίας και βρισκόταν σε διακοπές με δύο συγγενείς του.

Η γερμανική αστυνομία και οι εισαγγελείς διερευνούν τον θάνατό του και αναμένουν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP, οι αιγυπτιακές αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση του περιστατικού.