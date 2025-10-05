Ο τάφος του Αιγύπτιου φαραώ Αμενχοτέπ του Γ‘ άνοιξε ξανά για το κοινό μετά από 20 χρόνια ανακαινίσεων με τη στήριξη της ιαπωνικής κυβέρνησης και της UNESCO.

Ο Αμενχοτέπ ο Γ’ κυβέρνησε την αρχαία Αίγυπτο το 1390- 1350 πΧ. Ο τάφος του είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Κοιλάδας των Βασιλέων και άνοιξε το Σάββατο για το κοινό στο Λούξορ. Πέρασε δύο δεκαετίες ανακαινίσεων στο πλαίσιο ενός υπό ιαπωνική ηγεσία προγράμματος τριών φάσεων.

Τα εγκαίνια του άνω των 3.000 ετών τάφου έκανε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σερίφ Φάθι. Ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Καλέντ, που ηγείται του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, είπε ότι τα 20 χρόνια ανακαινίσεων περιελάμβαναν πολύ προσεκτικές εργασίες, καθώς ο τάφος έχει υποστεί μεγάλη φθορά στο πέρασμα των χιλιετιών. Σημειώνεται πως είχε ανακαλυφθεί το 1799 και το περιεχόμενό του είχε λεηλατηθεί, περιλαμβανομένης της σαρκοφάγου.

Ο τάφος έχει ένα πέρασμα 36 μέτρων και βάθους 14 κάτω από την Κοιλάδα των Βασιλέων. Υπάρχει ένας κύριος ταφικός θάλαμος για τον φαραώ και δύο άλλοι για τις βασίλισσες Τίγιε και Σιταμούν. Βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου στη δυτική όχθη του Νείλου, απέναντι από το Λούξορ και είναι διακοσμημένος με περίτεχνες τοιχογραφίες. Στις εργασίες ανακαίνισης συμμετείχαν πάνω από 260 ειδικοί.

The tomb of Pharaoh Amenhotep III, one of the largest in southern Egypt's Valley of the Kings and Queens, was officially opened to the public Saturday after years of restoration.



➡️ https://t.co/9KXiRgEtyG pic.twitter.com/5HTb0QNAFc — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2025

Ο Αμενχοτέπ Γ’ ήταν ένας από τους σημαντικότερους φαραώ της 18ης δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, η οποία κυβέρνησε μεταξύ του 1550 π.Χ. και του 1292 π.Χ. Γνωστός ως Αμενχοτέπ ο Μέγας, ανέβηκε στο θρόνο ως έφηβος και κυβέρνησε για 38 χρόνια, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.

The tomb of Amenhotep III has been opened today – one of largest connection projects in the Valley of the Kings.

Marzena and Wojciech from #MRC had pleasure to were there today.@TourismandAntiq #AmenhotepIII pic.twitter.com/2CXn8AWOTo — Mummy Research Center (@mummy_research) October 4, 2025

Οι επαναλειτουργία του αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Αιγύπτου να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες για την αναζωογόνηση του τουριστικού τομέα, που αποτελεί σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος. Ο τουρισμός, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πλούσια φαραωνικά ευρήματα της Αιγύπτου, υπέστη μακρά κάμψη μετά την πολιτική αναταραχή και τη βία που ακολούθησε την εξέγερση του 2011.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle, AP