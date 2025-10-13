Τα βλέμματα στραμμένα στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Σαρμ ελ Σέιχ, μετά το πανηγυρικό κλίμα στο Ισραήλ με την επιστροφή των ομήρων και την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ.

Στο αιγυπτιακό θέρετρο σε λίγες ώρες θα πέσουν οι υπογραφές για ειρήνη μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ σε μια σύνοδο που έχουν συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος Φατάχ αλ-Σίσι προσκαλώντας 20 ηγέτες μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφτασε στις 2 το μεσημέρι στην Αίγυπτο, συνοδευόμενος από τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένει μαζί με τους άλλους ηγέτες τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε λίγο μετά τις 16:20 από το Ισραήλ, όπου από το πρωί οι περισσότεροι ηγέτες έφτασαν στο Αιγυπτιακό θέρετρο. Ηδη μάλιστα έχουν γίνει αρκετές διμερείς επαφές, με τον Εμανουέλ Μακρόν να έχει σειρά επαφών μάλιστα με τους Μαχμούτ Αμπάς, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κιρ Στάρμερ μεταξύ άλλων.

H κοινή φωτογραφία των ηγετών και αξιωματούχων:

REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Δείτε live εικόνα:

19.03: Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο στη σύνοδο της Αιγύπτου

Παρών στη σύνοδο της Αιγύπτου και ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

18.40: Στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Μητσοτάκης, χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ

18.21: Τραμπ: Δεν θα υπήρχε συμφωνία για τη Γάζα αν οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν

Στην ομιλία του στην Κνέσετ νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπονόησε ότι μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμφωνία με το Ιράν.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Σίσι στο Σαρμ ελ Σέιχ, λέγοντας ότι το Ιράν«θέλει να καταλήξει σε συμφωνία».

«Νομίζω ότι το Ιράν θα συμφωνήσει. Έχει υποστεί πλήγμα, έχει πληγωθεί», είπε ο Τραμπ και συνέχισε: «Χρειάζεται βοήθεια, έχει υποστεί μεγάλες κυρώσεις, όπως γνωρίζετε… Θα ήθελα πολύ να άρω τις κυρώσεις όταν θα είναι έτοιμο να συζητήσει».

«Ειλικρινά, αν δεν τους χτυπούσαμε στο πυρηνικό (θέμα), δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε αυτή την απίστευτη συμφωνία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».

«Το Ιράν εξέδωσε μια δήλωση ότι υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία με όλη του την καρδιά», σημείωσε ακόμα ο Τραμπ.

17.55: Κοινές δηλώσεις Τραμπ – αλ-Σίσι

Στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Σαρμ ελ Σέιχ για το πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, είπε πως «όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει».

«Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ δίπλα στον Σίσι.

«Πολύ σημαντικός ο ρόλος της Αιγύπτου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος από πλευράς του δήλωσε πως ήταν σίγουρος πως ο μόνος που θα μπορούσε να φέρει τη λήξη του πολέμου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη του προέδρου Τραμπ:

Wheels down in Egypt for President Trump

pic.twitter.com/TUzcroV2xU Advertisement October 13, 2025

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

Πολύ σημαντικός ο ρόλος της Αιγύπτου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

17.40: Συνάντηση Μακρόν – Αμπάς πριν από τη Σύνοδο

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αρχής Παλαιστίνιος, Μαχμούντ Αμπάς, στην Αίγυπτο πριν από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ισραήλ – Γάζας.

@brutofficiel Emmanuel Macron rencontre le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas en Egypte avant la signature d’un accord de paix Israël – Gaza. ♬ son original – Brut.

17.37: Συνάντηση αλ-Σίσι με ηγέτες, στο περιθώριο της Συνόδου

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε σήμερα συνάντηση με τους προέδρους της Γαλλίας και της Τουρκίας, τον εμίρη του Κατάρ και άλλους ηγέτες, με αντικείμενο τον συντονισμό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης του θύλακα, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου που φιλοξενείται στο Σαρμ ελ Σέιχ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει ως στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

17.35: Παρασκήνιο με την άφιξη Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε τελικά στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, κατόπιν πρόσκλησης των ηγετών της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές αξιωματούχων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε μέχρι τη τελευταία στιγμή να δει αν θα πήγαινε στην Αίγυπτο ο Νετανιάχου για να αναβάλει την παρουσία του καθώς δεν ήθελε να τον συναντήσει.

17.12: Ποιοι συμμετέχουν στη Διάσκεψη Ειρήνης

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου: Ahmed Aboul Gheit

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ Β’

Ο Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, Ahmad Al Abdullah Al Sabah

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Hamad bin Isa Al Khalifa

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο Πρωθυπουργός Αρμενίας: Νικόλ Πασινιάν

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Store

Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουδάνι