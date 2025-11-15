Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, το Al Jazeera δημοσίευσε λεπτομέρειες για μια αμφιλεγόμενη επιχείρηση που φέρεται να οδήγησε σε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα προς τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 153 Παλαιστίνιοι επιβάτες κρατήθηκαν για σχεδόν 12 ώρες μέσα σε αεροσκάφος της νοτιοαφρικανικής Global Airways στο αεροδρόμιο O.R. Tambo του Γιοχάνεσμπουργκ, προκαλώντας διπλωματικό και ανθρωπιστικό θρίλερ. Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Ισραήλ με ενδιάμεσο σταθμό στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

Η καθυστέρηση προκλήθηκε επειδή τα διαβατήρια των Παλαιστινίων δεν έφεραν τις απαραίτητες σφραγίδες αναχώρησης από το Ισραήλ και οι επιβάτες δεν είχαν δηλώσει τη διάρκεια της παραμονής τους ή τον τόπο διαμονής τους στη Νότια Αφρική. Η κρίση λύθηκε μετά από 12 ώρες, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε διαβεβαίωση από την ανθρωπιστική οργάνωση Gift of the Givers ότι θα προσέφερε κατάλυμα στους επιβάτες. Τελικά, 130 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη χώρα, ενώ 23 μετεπιβιβάστηκαν σε άλλους προορισμούς.

Ένας από τους επιβάτες, ο Λόι Αμπού Σάιφ, περιέγραψε το ταξίδι ως «ταξίδι πόνου», επισημαίνοντας ότι η οικογένειά του έφυγε από τη Γάζα χωρίς να γνωρίζει τον τελικό προορισμό. Η αποκάλυψη ότι προορισμός τους ήταν το Γιοχάνεσμπουργκ έγινε μόνο κατά τη μετεπιβίβαση στο Ναϊρόμπι, ενισχύοντας το στοιχείο της μυστικοπάθειας γύρω από την υπόθεση.

Η κατάσταση προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει τα γεγονότα, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για ανθρώπους από τη Γάζα που κατά κάποιο τρόπο μυστηριωδώς μπήκαν σε ένα αεροπλάνο» και πως «πρέπει να εξετάσουμε την προέλευσή τους, επειδή δεν είχαν κανένα έγγραφο». Παράλληλα, ο Ραμαφόζα ανέφερε ότι η υποδοχή τους έγινε «από συμπόνια», προσθέτοντας ότι φαίνεται σαν να τους «ξέβρασαν» από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η είδηση προκάλεσε οργή στη Νότια Αφρική, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει την Παλαιστίνη και ηγείται της προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ για κατηγορίες γενοκτονίας. Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για πιθανή μυστική εκδίωξη Παλαιστινίων, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν ασαφείς και τις διεθνείς αντιδράσεις να εντείνονται.

Το γεγονός τονίζει τις ευαίσθητες διακρατικές σχέσεις και τις ανθρωπιστικές προκλήσεις που συνδέονται με τις μετακινήσεις Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της διερεύνησης των διαδικασιών εισόδου και προστασίας προσφύγων. Η υπόθεση αναμένεται να παρακολουθείται στενά από διεθνείς οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης, καθώς εγείρει σοβαρά ζητήματα ηθικής και νομιμότητας σε διπλωματικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.