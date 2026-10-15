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Τρίτη ημέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών, στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παραιτείται, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού κόμματος Σαλί Μπερίσα τον απειλεί, διαμηνύοντας του, πως εάν δεν παραιτηθεί έχει να επιλέξει ανάμεσα στην τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζ Αλία.

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Ο πρόεδρος της χώρας Μπαϊράμ Μπεγκάι, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, εξέφρασε την λύπη του για τις πράξεις βίας και έκανε έκκληση για ηρεμία.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Αλβανίας, είπε: «Καλώ όλους να επιλέξουν την συναίνεση, να αποφύγουν την βία και να μην επιτρέψουν τις εντάσεις να υπονομεύσουν την συνταγματική τάξη και την σταθερότητα της χώρας.

Τα επεισόδια σήμερα ξεκίνησαν από το πρωί με τις εικόνες της καταστροφής στην αλβανική πρωτεύουσα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία , επιχειρήσεις βρέθηκαν στον στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπλεντί Γκονχία, ανακοίνωσε ότι στα Τίρανα έχουν υποστεί ζημιές οι εξωτερικοί χώροι του Εθνικού Μουσείου οι χώροι του Κουκλοθεάτρου, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Καθώς από σήμερα, οι διαμαρτυρίες πέρασαν και στις μεγάλες πόλεις, στο Δυρράχιο καταστράφηκαν έργα και εγκαταστάσεις από την Μπιενάλε Τέχνης, ενώ ζημιές υπέστη ο εξωτερικός χώρος του Τζαμιού Ετχεμ Μπέη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως πολιτιστικό μνημείο .

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Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μία φορά προς το γραφείο του πρωθυπουργού όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αυτή την ώρα συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους όπου ο δημοτικός φωτισμός έχει καταστραφεί και παντού υπάρχουν φωτιές είτε σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε περίπτερα.

Ο πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι, ζήτησε αυτοσυγκράτηση.

Φωτογραφίες: REUTERS

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ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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