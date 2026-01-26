Σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στέλνει το Ιράν, προειδοποιώντας να μην προχωρήσουν σε στρατιωτική επίθεση εναντίον του, μέσω γιγαντοαφίσας που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο της Τεχεράνης.

Η αφίσα αναρτήθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης έντασης, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή. Η εικόνα απεικονίζει, από ψηλά, ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο με κατεστραμμένα ή φλεγόμενα μαχητικά αεροσκάφη, νεκρούς στο κατάστρωμα και αίμα να χύνεται στη θάλασσα, σχηματίζοντας γραμμές που παραπέμπουν στην αμερικανική σημαία. Το μήνυμα που τη συνοδεύει είναι ξεκάθαρο: «Αν σπείρετε ανέμους, θα θερίσετε θύελλες».

Η τοποθέτηση της γιγαντοαφίσας συμπίπτει με τη μετακίνηση του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων του προς την περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη του στόλου γίνεται «για κάθε ενδεχόμενο», σημειώνοντας: «Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε».

Η πλατεία Ενγκελάμπ αποτελεί παραδοσιακό χώρο κρατικά οργανωμένων συγκεντρώσεων, ενώ οι γιγαντοαφίσες που τοποθετούνται εκεί αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές και εθνικές εξελίξεις. Το Σάββατο, ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Ιράν είναι «πιο έτοιμες από ποτέ», προσθέτοντας ότι έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Κλιμάκωση της έντασης Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ενταθεί σημαντικά μετά τα αιματηρά γεγονότα στο εσωτερικό της χώρας, όπου χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση, σε περίπτωση που το ιρανικό καθεστώς συνέχιζε τις δολοφονίες διαδηλωτών ή προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις των συλληφθέντων. Στη συνέχεια, οι διαδηλώσεις υποχώρησαν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι το Ιράν ανέστειλε την εκτέλεση περίπου 800 κρατουμένων. Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο, διαψεύστηκε από τον ανώτατο εισαγγελέα του Ιράν, ο οποίος τον χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ θα έκανε τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «να μοιάζουν με φιστίκια».

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα μαχητικά Typhoon παραμένουν στο Κατάρ «σε αμυντική ετοιμότητα».