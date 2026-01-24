Η ένταση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν μια «αρμάδα» πολεμικών πλοίων προς την περιοχή, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με απειλές για «all–out war» σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής.

Οι τελευταίες ώρες χαρακτηρίζονται από κλιμάκωση δηλώσεων, στρατιωτικών κινήσεων και διπλωματικών προειδοποιήσεων, με διεθνή μέσα να μιλούν πλέον ανοιχτά για ένα σκηνικό που θυμίζει τις πιο τεταμένες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή «για κάθε ενδεχόμενο», επιχειρώντας να παρουσιάσει την κίνηση ως αποτρεπτική.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ ανέφερε πως η αποστολή γίνεται «just in case», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη.

Διεθνείς αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις ναυτικών δυνάμεων αποτελούν παραδοσιακά ένδειξη αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας και όχι απλώς διπλωματικής πίεσης.

Η Τεχεράνη απαντά: «Οποιαδήποτε επίθεση σημαίνει πόλεμος»

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως “ολoκληρωτικός πόλεμος” εναντίον της χώρας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Το ίδιο μήνυμα μεταφέρθηκε και μέσω του Sky News, το οποίο υπογραμμίζει ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί την αμερικανική κινητοποίηση «ευθεία απειλή» για την εθνική της ασφάλεια.

Κυρώσεις, πετρέλαιο και η οικονομική πίεση των ΗΠΑ

Παράλληλα με τη στρατιωτική παρουσία, οι ΗΠΑ προχωρούν και σε νέα οικονομικά μέτρα. Το Associated Press μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε εννέα δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναταραχής.

Η πίεση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία, καθώς μια σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.

Το φόντο της κρίσης: Εσωτερική έκρηξη στο Ιράν

Η νέα αυτή κλιμάκωση δεν συμβαίνει στο κενό. Το τελευταίο διάστημα, το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μαζικές διαδηλώσεις και αιματηρή καταστολή, ενώ δυτικά μέσα –όπως ο Guardian– κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις.

Το σκηνικό αυτό έχει οδηγήσει την Ουάσιγκτον σε αυξημένη πίεση, τόσο στρατιωτική όσο και οικονομική, με το Ιράν να απαντά ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό απειλές.

Ένα νέο επικίνδυνο σταυροδρόμι

Η αποστολή πολεμικών πλοίων, οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης και οι νέες κυρώσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία. Το επόμενο 24ωρο θεωρείται κρίσιμο:

Θα φανεί αν η αμερικανική «αρμάδα» θα παραμείνει σε αποτρεπτικό ρόλο

Αν η Τεχεράνη θα απαντήσει με κινήσεις στο πεδίο

Και αν υπάρχει ακόμη διπλωματικός δρόμος πριν η κρίση ξεφύγει από τον έλεγχο

Σε μια περιοχή όπου ένα λάθος βήμα αρκεί για να ανάψει φωτιά σε ολόκληρο τον χάρτη, οι εξελίξεις των επόμενων ωρών μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

