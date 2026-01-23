Πάνω από 5.000 είναι οι νεκροί στο Ιράν από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι διαδηλωτές ενώ ανάμεσά τους είναι και 42 παιδιά.

Σύμφωνα με την οργάνωση, που έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

Η HRANA επισημαίνει ότι η διαδικασία καταγραφής δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς συνεχίζει να ερευνά 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί. Το έργο της τεκμηρίωσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω του αποκλεισμού του Διαδικτύου που έχουν επιβάλει οι ιρανικές αρχές από τις 8 Ιανουαρίου, γεγονός που περιορίζει τη ροή πληροφοριών τόσο στο εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό. Παράλληλα, η HRANA ανεβάζει τον αριθμό των συλλήψεων στις 26.852, στο πλαίσιο της καταστολής των κινητοποιήσεων.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η MKO Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο τον φόβο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φθάνει τις 25.000.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα τον πρώτο επίσημο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 3.117 νεκρούς. Σύμφωνα με το καθεστώς, 2.427 από αυτούς χαρακτηρίζονται «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όρος που χρησιμοποιείται για τους διαδηλωτές.