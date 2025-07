«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετέχει σε καμία απόφαση που θα έθιγε τα συμφέροντα άλλης χώρας – μέλους», τονίζουν στη HuffPost αρμόδιες διπλωματικές πηγές, δίνοντας ένα σαφές στίγμα προθέσεων, την ώρα που η Τουρκία δηλώνει έτοιμη και «πρόθυμη» να συμμετάσχει σε πιθανή ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία.

Η ελληνική τοποθέτηση έρχεται να δώσει μία πρώτη απάντηση σε ερωτήματα, σχετικά με το πως θα επηρεάσει την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας μία «είσοδος από το παράθυρο» της Τουρκίας στον μηχανισμό για την άμυνα της Ευρώπης, όπου προβλέπεται και διάθεση σημαντικών κονδυλίων (800 δισ. ευρώ) για εξοπλιστικά προγράμματα.

Ταυτόχρονα, κυπριακές πηγές διαβεβαιώνουν ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκαν πλήρως εναρμονισμένοι κατά την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση του ΕΛΚ πριν από την έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ ο Έλληνας πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη Σύνοδο για την ευρωπαϊκή άμυνα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου πρέπει να εξεταστεί συνολικά.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς υπάρχουν απειλές ασφαλείας και στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική και Νότια Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Διαφωνία για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε συνόδους ευρωπαϊκών χωρών με τρίτες χώρες για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο εστιάζει στο μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και στον ρόλο που θέλει να παίξει η Ένωση στην Ουκρανία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενότητας των κρατών μελών της ΕΕ,ωστόσο σημείωσε ότι «οι σύνοδοι με τη συμμετοχή μόνο κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβάλλουν προς την ενότητα που πρέπει να δείχνουμε». Τόνισε δε ότι ήδη δύο κράτη αντιδρούν στις όποιες αποφάσεις για την Ουκρανία (Ουγγαρία και Σλοβακία) κάτι αυτό δεν δείχνει εικόνα ενότητας της ΕΕ.

«Σκεφτείτε το μήνυμα της μη ύπαρξης της αναγκαίας ενότητας που δίνεται αν γίνονται και αυτές οι συνόδοι με τη συμμετοχή μόνο ορισμένων κρατών μελών» συνέχισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπογράμμισε δε ότι «η Τουρκία είναι η χώρα η οποία παραβιάζει συνεχώς τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και «εκμεταλλεύεται προς δικό της όφελος τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας».

Τόνισε πως ως ΕΕ «οφείλουμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό που έχουμε, να το διαφυλάξουμε και να το αποδεικνύουμε και στην πράξη».

Διερωτήθηκε ακόμα πώς «μία χώρα η οποία κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, πώς μπορεί να διαδραματίσει τον οποιοδήποτε ρόλο σε θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων».

https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkia-epoeryeio-amenas-etoimoi-na-steiloeme-denameis-sten-oekrania-yia-eeropaike-asfaleia_gr_67c999bee4b07a45b4c31caa

Στο μεταξύ η Ουγγαρία του Ορμπάν φαίνεται ότι θα εμποδίσει και πάλι τις όποιες αποφάσεις για την Ουκρανία με αρκετούς ηγέτες να εκφράζουν την οργή τους για την επαναλαμβανόμενη τακτική του Βίκτορ Ορμπάν να μπλοκάρει τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕ.

Ωστόσο ο Ορμπάν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης με επιφυλάξεις όσον αφορά το ενδεχόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας «στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών».

Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «Οι συναντήσεις μου στη Γαλλία επιβεβαίωσαν ότι ενώ μπορεί να διαφωνούμε για τις λεπτομέρειες της ειρήνης, συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες των ευρωπαϊκών εθνών, και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενδυναμώνουν τα κράτη μέλη και όχι τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών».

Όσον αφορά τη Σλοβακία, φαίνεται πως απέδωσαν οι προσπάθειες να υπογράψει τη συμφωνία για τη στήριξη της Ουκρανίας καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει από την Κομισιόν, τη Σλοβακία και την Ουκρανία να «εντείνουν τις προσπάθειες» για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της διέλευσης του ρωσικού φυσικού αερίου, σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο συμπερασμάτων που είδε η HuffPost.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, αντιδρούσε στη διακοπή του φυσικού αερίου που διερχόταν μέσω της Ουκρανίας.

Στο κείμενο συμπερασμάτων προστέθηκε η παράγραφος που καλεί Ουκρανία και Σλοβακία να βρουν λύση στο πρόβλημα στο ζήτημα της διέλευσης φυσικού αερίου, και σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά την επόμενη σύνοδό του.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/metsotakes-oi-ores-meyalon-apofaseon-yia-ten-eerope-echoen-ftasei_gr_67c97ecce4b0bdda614fb59f

During a meeting with European Commission President @vonderleyen and @eucopresident António Costa in Brussels, we discussed strengthening the defense capabilities of Ukraine and all of Europe.



Air defense, weapons and ammunition for Ukraine, timely deliveries, strengthening… pic.twitter.com/qRIll3liOL