Βάρβαρες τιμωρίες επιβάλλονται στους νεοσύλλεκτους του ρωσικού στρατού, οι οποίοι εκπαιδεύονται να «συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον σαν ζώα» στην πρώτη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με την εφημερίδα TheSun.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Telegram δείχνει ένα λεγόμενο «στρατοδικείο πεδίου», στο οποίο δύο Ρώσοι στρατιώτες κατηγορούνται ότι κάπνισαν κάνναβη που ανήκε στον διοικητή τους. Οι δύο άνδρες είναι δεμένοι με ταινία σε δέντρα, μέσα σε ένα χιονισμένο δάσος, σε θερμοκρασίες που φέρεται να αγγίζουν τους -20 βαθμούς Κελσίου, ενώ εκτίθενται στον παγωμένο αέρα.

Advertisement

Advertisement

Ο ένας φορά μόνο το εσώρουχό του, ενώ ο άλλος ένα μακρυμάνικο μπλουζάκι και εσώρουχα. Και οι δύο τρέμουν ανεξέλεγκτα από το κρύο καθώς υφίστανται την τιμωρία. Στο βίντεο ακούγεται άνδρας να τους βρίζει και να λέει: «Λοιπόν, γουρούνια, καπνίσατε το χόρτο του διοικητή». Στη συνέχεια τους διατάζει να «μείνουν εκεί και να παγώσουν».

Η χρήση ναρκωτικών, όπως και ο εκτεταμένος αλκοολισμός, είναι ευρέως διαδεδομένα μεταξύ των Ρώσων μαχητών, οι οποίοι προσπαθούν να «μουδιάσουν» τον τρόμο του πολέμου – ακρωτηριασμούς, ανοιχτά τραύματα και θάνατο.

Το ίδιο διαδεδομένες είναι και οι άγριες ποινές για κάθε μορφή παραπτώματος. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είναι πολλές οι αναφορές για στρατιώτες που βασανίζονται ή ακόμη και εκτελούνται από τους ίδιους τους συντρόφους τους, με τα πτώματά τους να εξαφανίζονται και να δηλώνονται επίσημα ως «νεκροί εν ώρα καθήκοντος».

(Με πληροφορίες από thesun.co.uk)