Μια πρώην «βασίλισσα» ομορφιάς αναμένεται να διοριστεί ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, αντικαθιστώντας τον Έρικ Σίμπερτ μετά την αναγκαστική παραίτησή του.

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, δικηγόρος με εμπειρία σε αστικές υποθέσεις, έγινε ευρέως γνωστή όταν εκπροσώπησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις που αφορούσαν την έρευνα για απόρρητα έγγραφα. Παράλληλα, είχε εμφανιστεί και σε διαγωνισμούς ομορφιάς, ενώ συχνά συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Τραμπ, ενισχύοντας την εικόνα της ως μέλος του στενού του κύκλου.

Η Χάλιγκαν πρόκειται να αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικό και ομοσπονδιακό εισαγγελέα, ο οποίος παραιτήθηκε υπό πολιτικές πιέσεις. Ο Σίμπερτ φέρεται να είχε απορρίψει προτάσεις για δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ – πρόσωπα που ο Τραμπ θεωρεί προσωπικούς αντιπάλους.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι «η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, αλλά χρειάζεται μια σκληρή εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να κινηθούν τα πράγματα». Πρόσθεσε δε: «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο… Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΩΡΑ».

Η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα νομικά και πολιτικά στελέχη. Η τοποθέτηση της Χάλιγκαν – χωρίς προηγούμενη εμπειρία ως εισαγγελέας – σε μια κρίσιμη περιφέρεια εγείρει φόβους για ενδεχόμενη χειραγώγηση του δικαστικού σώματος για πολιτικούς λόγους. Πολλοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για στρατηγική ενόψει των εκλογών του 2026 ή για ακόμα μία προσπάθεια του Τραμπ να ενισχύσει τη θέση πιστών συμμάχων του.

Πηγή: The Guardian