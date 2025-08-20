Περουβιανή συνελήφθη στο Μπαλί καθώς προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα / Στιγμιότυπο απο youtube

Μια Περουβιανή συνελήφθη στο Μπαλί, αφού φέρεται να προσπάθησε να περάσει λαθραία κοκαΐνη στο ινδονησιακό νησί-θέρετρο, χρησιμοποιώντας ένα σεξουαλικό βοήθημα και κρύβοντας ναρκωτικά στα εσώρουχά της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 42χρονη, η οποία αναγνωρίστηκε μόνο από τα αρχικά της, NS, έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί από το Κατάρ στις 12 Αυγούστου, όταν οι αρχές υποψιάστηκαν τη συμπεριφορά της.

Advertisement

Advertisement

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν τη συμπεριφορά της και, μετά από διαβούλευση με την αστυνομία, προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της μονάδας ναρκωτικών της αστυνομίας του Μπαλί, Ράντιαντ (Radiant), ο οποίος, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, έχει μόνο ένα όνομα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν 1,4 κιλά κοκαΐνης μέσα σε ένα σεξουαλικό βοήθημα, το οποίο ήταν κρυμμένο στα γεννητικά της όργανα, καθώς και στα εσώρουχά της. Η αστυνομία την κατηγορεί επίσης για λαθρεμπόριο δεκάδων χαπιών έκστασης.

Η γυναίκα από το Περού είπε στην αστυνομία ότι προσλήφθηκε για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε στο dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια, ανέφερε ο Ράντιαντ.

Η γυναίκα κατηγορείται βάσει της αυστηρής νομοθεσίας περί ναρκωτικών της Ινδονησίας και ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, εάν κριθεί ένοχη.

Τον περασμένο μήνα, δικαστήριο στο Μπαλί καταδίκασε μια 46χρονη Αργεντινή σε επτά χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχη για λαθρεμπόριο 244 γραμμαρίων κοκαΐνης, την οποία είχε τυλίξει σε προφυλακτικό και είχε κρύψει στα γεννητικά της όργανα.

Η Ινδονησία έχει από τους πιο αυστηρούς νόμους περί ναρκωτικών στον κόσμο.

Advertisement

Δεκάδες έμποροι ναρκωτικών βρίσκονται σε αναμονή εκτέλεσης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας 69χρονης Βρετανίδας που καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο κοκαΐνης.

Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις στην Ινδονησία ήταν το 2016, όταν εκτελέστηκαν με εκτελεστικό απόσπασμα ένας Ινδονήσιος και τρεις Νιγηριανοί καταδικασμένοι για ναρκωτικά.

Πηγή: Guardian

Advertisement