Για πολλά χρόνια, το Μπουτάν έμοιαζε περισσότερο με μύθο παρά με πραγματικό ταξιδιωτικό προορισμό. Το μικρό βουδιστικό βασίλειο στα Ιμαλάια, ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, παρέμενε απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, χτίζοντας τη φήμη μιας χώρας σχεδόν απρόσιτης. Τα μοναστήρια πάνω σε βράχους, οι σημαίες προσευχής μέσα στην ομίχλη και οι βουδιστές μοναχοί δημιούργησαν μια εικόνα μυστηρίου που γοήτευε τους ταξιδιώτες.

Σήμερα όμως, το Μπουτάν ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στη σύγχρονη ιστορία του, μέσα από ένα τεράστιο αναπτυξιακό σχέδιο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της αλλαγής είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Γκελέφου, κοντά στα σύνορα με την Ινδία. Μέσα στη χρονιά, ο βασιλιάς Γίγκμε Κεσάρ Ναμγκιάλ Βανγκτσούκ συμμετείχε μαζί με περίπου 12.000 εθελοντές στις εργασίες καθαρισμού της περιοχής όπου θα κατασκευαστεί το έργο. Το Gelephu International Airport, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2029, θεωρείται ιστορικής σημασίας για τη χώρα. Το βραβευμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο του περιλαμβάνει ξύλινο τερματικό σταθμό από τοπική ξυλεία, χώρους διαλογισμού, yoga rooms και gong baths, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον των Ιμαλαΐων.

Πίσω όμως από την εικόνα πολυτελούς πνευματικού προορισμού, υπάρχει μια βαθύτερη στρατηγική. Το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 123 πτήσεις ημερησίως και θα αποτελέσει την πύλη για τη φουτουριστική Gelephu Mindfulness City, μια νέα πόλη που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο βιωσιμότητας, επενδύσεων και ευεξίας. Μέχρι σήμερα, το Μπουτάν ακολουθούσε αυστηρή πολιτική περιορισμένου τουρισμού, επιτρέποντας επισκέψεις μόνο μέσω οργανωμένων πακέτων και επιβάλλοντας υψηλά τέλη. Ακόμη και σήμερα οι τουρίστες πληρώνουν Sustainable Development Fee 100 δολαρίων ανά διανυκτέρευση.

Η πρόσβαση στη χώρα γινόταν κυρίως μέσω του δύσκολου αεροδρομίου του Πάρο, όπου λιγότεροι από 50 πιλότοι στον κόσμο έχουν άδεια προσγείωσης λόγω των επικίνδυνων ελιγμών ανάμεσα στα βουνά. Παράλληλα, το νέο σχέδιο στρέφει το ενδιαφέρον προς το άγνωστο νότιο Μπουτάν, μια περιοχή γεμάτη τροπικά δάση, εθνικά πάρκα και σπάνια άγρια ζωή, όπως τίγρεις, ελέφαντες και χρυσοί λανγκούροι.

Οι αρχές σχεδιάζουν οικοτουριστικές εμπειρίες, retreats, eco-camps και τη διαδρομή πεζοπορίας Lotus-Born Trail, ενώ ελπίζουν ότι η νέα πόλη θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητα της χώρας, που παραμένει γνωστή για τη φιλοσοφία της «Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας».

Με πληροφορίες από BBC