Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι διαφορετικό με φίλους ή συναδέλφους και ζήσατε μια ξεχωριστή εμπειρία; Όχι ένα ακόμα after-work ποτό στο ίδιο μπαρ, ή ένα escape room που δεν άρεσε σε όλους, ή μια εταιρική εκδήλωση με κρασί και small talk.

Κάτι που σας έφερε πραγματικά κοντά, ή που σας έκανε να γελάσετε ή που σας άφησε μια ανάμνηση πέρα από φωτογραφίες στο Instagram. Εμείς το βρήκαμε… σε μια κουζίνα, αλλιώτικη από τις άλλες.

Wok, sushi, dumplings & μιάμιση ώρα που δεν θα δεις πού πήγε

Το WokShop Academy είναι ένα concept που σε βάζει μπροστά σε ένα wok μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους και σου λέει: μαγείρεψε. Ασιατική κουζίνα, κινέζικη, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη, κορεάτικη – hands-on, με επαγγελματία chef δίπλα σου, μέσα σε δύο ώρες που δεν θα καταλάβεις πως πέρασαν.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κανονίσεις με την ομάδα σου, να επικοινωνήσεις με το κατάστημα, να επιλέξεις το μενού που σας ταιριάζει και όλα τα άλλα θα τα κανονίσουν για σένα οι σεφ του WokShop σε Αθήνα (Γλυφάδα, Κηφισιά, Σύνταγμα), και σύντομα και στις κουζίνες των καταστημάτων που θα βρεις σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Κλείσε το ραντεβού σου εδώ!

Τι έχει μια κουζίνα που δεν έχει κανένα meeting room

Η ιδέα ακούγεται απλή: πηγαίνεις σε ένα μάθημα μαγειρικής με την ομάδα σου. Αλλά αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα δεν αφορά απλά ένα course. Είναι αυτό που γίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους που στέκονται γύρω από ένα πάγκο κουζίνας, μαγειρεύουν παρέα, μοιράζονται ιστορίες και γεύσεις.

Η μαγειρική δουλεύει σαν ένα είδος bonding γιατί η συνεργασία δεν είναι θεωρητική αλλά hands-on. Αν δεν κόψεις τα λαχανικά, δεν γίνεται το stir-fry. Αν δεν ελέγξεις τη φωτιά, καίγεται η σάλτσα. Αν δεν συγχρονιστείτε, δεν βγαίνει πιάτο.

Και εκεί ακριβώς όλοι γίνονται μια ομάδα. Ο τύπος που στο γραφείο μιλάει μόνο σε spreadsheets, ξαφνικά ψιλοκόβει ginger σαν να γεννήθηκε γι’ αυτό. Η κοπέλα που ντρέπεται στα meetings αναλαμβάνει τη φωτιά στο wok και αρχίζει να δίνει οδηγίες. Ο captain της ομάδας μπάσκετ παλεύει να ρολάρει ένα maki roll και γελάει με τον εαυτό του.

Στο WokShop σε αφήνουν να πειραματιστείς & να κάνεις λάθη

Ας γκρεμίσουμε αμέσως μια εικόνα: αυτό δεν είναι MasterChef. Κανείς δεν σε κρίνει, κανείς δεν σου μετράει λάθη, κανείς δεν σε βγάζει εκτός. Οι chefs στο WokShop είναι εξειδικευμένοι στην ασιατική κουζίνα, αλλά η ενέργεια που φέρνουν θυμίζει περισσότερο τον φίλο που ξέρει πολλά και σε ξεναγεί, παρά τον καθηγητή που σε εξετάζει.

Σου δείχνουν τεχνικές, πώς κρατάς σωστά το μαχαίρι, πώς δουλεύεις στο wok, πώς ρολάρεις sushi χωρίς να γίνει χάος. Σου λένε tricks που μπορείς να πάρεις σπίτι σου. Σε αφήνουν να πειραματιστείς. Κι αν κάτι πάει στραβά, και κάτι πάντα πηγαίνει στραβά, αυτό είναι το ωραίο — γελάτε μαζί και το φτιάχνετε.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πως σου μαθαίνουν και την ιστορία πίσω από κάθε πιάτο. Δεν ακολουθείς απλά μια συνταγή — καταλαβαίνεις γιατί η ταϊλανδέζικη κουζίνα χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά, πώς η ιαπωνική τεχνική δίνει αυτή τη γεύση. Φεύγεις ξέροντας κάτι παραπάνω, όχι μόνο τη συνταγή.

Η ερώτηση που κάνουν όλοι πριν κλείσουν θέση στο Wokshop

«Μα εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω». Και η απάντηση είναι πάντα η ίδια: δεν χρειάζεται. Δεν έχει καμία σημασία αν στο σπίτι βράζεις μόνο ζυμαρικά ή αν δεν έχεις ανοίξει ποτέ cookbook. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα για αρχάριους και έμπειρους μάγειρες στο ίδιο τραπέζι. Ξεκινάς από τα βασικά, σε καθοδηγούν βήμα βήμα, και στο τέλος κοιτάς αυτό που φτιάξες και λες «αυτό το έκανα εγώ;» με ενθουσιασμό.

Στις κουζίνες των WokShop υπάρχει μία θέση για όλους. Αυτός που ξέρει βοηθάει αυτόν που δεν ξέρει. Αυτός που δεν ξέρει βρίσκει ταλέντα που δεν φανταζόταν. Η δυναμική γίνεται μόνη της. Πρώτες ύλες, εργαλεία, καθοδήγηση, όλα είναι εκεί. Εσύ φέρνεις μόνο τους ανθρώπους σου και τη διάθεση. Οι τιμές ξεκινάνε από €28 ανά άτομο, ανάλογα με το μάθημα.

Ακόμη και αν είστε μία παρέα που βαρέθηκε τα ίδια bars κάθε Σάββατο, αυτό είναι το πιο πρωτότυπο πράγμα που μπορείτε να κάνετε χωρίς να φύγετε από την Αθήνα. Γενέθλια, bachelor, ή απλά «ας κάνουμε κάτι διαφορετικό» — λειτουργεί σε κάθε περίπτωση.

Το τραπέζι στο τέλος είναι αυτό που θα θυμάστε

Kάθε μάθημα στο WokShop ολοκληρώνεται με όλους συγκεντρωμένους γύρω από ένα τραπέζι. Δεν είναι forced, δεν είναι awkward. Είναι απλά ένα τραπέζι με φαγητό που φτιάξατε μαζί. Και αυτό είναι μία εμπειρία μοναδική.

Τα WokShop Μαθήματα γίνονται σε Γλυφάδα, Κηφισιά και Σύνταγμα, κρατάνε 2 ώρες, και ξεκινάνε από €28/άτομο. Δεν χρειάζεται εμπειρία μαγειρικής, μόνο διάθεση.