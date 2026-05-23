Νέες πληροφορίες που προέρχονται από βίντεο κάμερας περιπολικού και αφορούν τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών φέρνει στο φως το TMZ. Στα συγκεκριμένα πλάνα, η τραγουδίστρια αναφέρεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί η μητέρα της πριν από δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι τότε δεν είχε υπάρξει καμία συνέπεια.

Σύμφωνα με τα βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου τον Μάρτιο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της, Λιν Σπίαρς, είχε χτυπήσει θανάσιμα ένα αγόρι χωρίς όμως να συλληφθεί. Όταν αστυνομικός της επισήμανε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ναι, κύριε, το ξέρω. Η μητέρα μου στην πραγματικότητα σκότωσε έναν άντρα με ποδήλατο, αλλά εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και δεν της συνέβη τίποτα! Γιατί δεν τη συνέλαβαν; Πώς γίνεται η μητέρα μου να ξεφεύγει πάντα από όλα;».

Advertisement

Advertisement

Britney Spears told police mom Lynne killed a 12-year-old boy in DUI arrest video https://t.co/1IOpJ5tDuT pic.twitter.com/tptMgE3YLS — New York Post (@nypost) May 22, 2026

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίστηκε επίσης ότι η μητέρα της «προσπάθησε να τη σκοτώσει», πριν ακολουθήσει έντονος διάλογος με τους αστυνομικούς όταν της ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνεται. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε είχε περιγραφεί στο βιβλίο της μητέρας της «Through the Storm» το 2008. Εκεί, η Λιν Σπίαρς είχε γράψει ότι το 1975, ενώ μετέφερε εσπευσμένα τον αδερφό της σε νοσοκομείο στη Λουιζιάνα, παρέσυρε θανάσιμα τον 12χρονο Άντονι Γουίντερς.

Στο βιβλίο της περιέγραφε ότι οι δρόμοι ήταν ολισθηροί λόγω βροχής και, καθώς έστριβε, ερχόταν αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Όπως ανέφερε, είδε δύο αγόρια με ποδήλατα στον δρόμο και κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να σταματήσει εγκαίρως παρά το φρενάρισμα. Το ένα παιδί πρόλαβε να απομακρυνθεί, όμως ο 12χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα. Η Λιν Σπίαρς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το δυστύχημα.

Σε άλλα βίντεο από τη σύλληψη, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται να υποβάλλεται σε αλκοτέστ και να δηλώνει στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα κοκτέιλ νωρίτερα. Παράλληλα ακούγεται να λέει: «Θα μπορούσα μάλλον να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίζω κιόλας. Είμαι άγγελος».

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε επίσης ότι είχε λάβει διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η αστυνομία την εντόπισε μετά από αναφορές οδηγών που υποστήριξαν ότι οδηγούσε επικίνδυνα και παραλίγο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια.

Μετά τη σύλληψή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη για την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια, ενώ το Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα της επέβαλε 12μηνη επιτήρηση. Η 44χρονη δεν παρέστη αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν, μέσω του οποίου δήλωσε ένοχη. Επειδή επρόκειτο για πλημμέλημα, η φυσική παρουσία της δεν ήταν υποχρεωτική και μπορούσε να εκπροσωπηθεί νόμιμα από τον συνήγορό της.