«Υπάρχει κάποια σύγχυση», είπε η Μπέρι, «Λένε ότι μου έκανε πρόταση γάμου και εγώ είπα όχι», προσθέτοντας, όταν τη ρώτησε ο Τζίμι Φάλον: «Αλλά δεν είναι έτσι;»

«Όχι, δεν είναι έτσι», απάντησε η ηθοποιός. «Δεν είπα “όχι”, απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Φυσικά και είπα “ναι, θα τον παντρευτώ”», παραδεχόμενη και δείχνοντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Ο Τζίμι Φάλον σχολίασε: «Είμαι τόσο χαρούμενος, είστε υπέροχο ζευγάρι. Συγχαρητήρια».

Η απόφαση της Μπέρι να επιβεβαιώσει δημόσια τον αρραβώνα της με τον Χαντ έρχεται μετά από παλαιότερη δήλωση του ίδιου, ότι της είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου, αλλά εκείνη αρχικά αρνήθηκε. «Της έκανα πρόταση, αλλά όπως βλέπετε, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα», είχε δηλώσει ο Βαν Χαντ πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο λόγος που η Μπέρι ενδεχομένως απέρριψε αρχικά την πρόταση ήταν «οι αποτυχημένοι γάμοι της στο παρελθόν».

Η σταρ της ταινίας Catwoman έχει παντρευτεί τρεις φορές:

Με τον πρώην παίκτη του MLB, Ντέιβιντ Τζάστις (1993–1997)



(1993–1997) Με τον τραγουδιστή και ηθοποιό Έρικ Μπένετ (μέχρι το 2005)



(μέχρι το 2005) Με τον Γάλλο ηθοποιό Ολιβιέ Μαρτίνεζ (έως το 2016)



Με πληροφορίες από people.com