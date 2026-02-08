Σπάζοντας ένα πιάτο και φωνάζοντας «ΩΠΑ!» με αυθόρμητο χαμόγελο, η Drew Barrymore «ξυπνά» την Ελληνίδα μέσα της δίπλα στον Orlando Bloom σε διαφημιστικό σποτ για κρουαζιέρες που ανέβηκε χθες (7/2) στα social media.

Η σκηνή γυρίστηκε στο ελληνικό εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου, με το όνομα Paros, όπου οι δύο σταρ κάθονται σε τραπέζι γεμάτο μεζέδες, ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμόσφαιρα και μεσογειακή διακόσμηση.

Advertisement

Advertisement

Σε μια στιγμή ενθουσιασμού, η Drew σηκώνεται, σπάει το πιάτο και αφήνει τον Orlando Bloom να αναρωτιέται αν αυτό ήταν στο σενάριο, με χιουμοριστική υποσημείωση πως μόνο εκείνη επιτρέπεται να σπάει πιάτα.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με Έλληνες χρήστες να το αποθεώνουν.