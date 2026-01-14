Η είδηση έσκασε σαν «κόρνα» στο κέντρο του Χόλιγουντ: Ο Κίφερ Σάδερλαντ, ο άνθρωπος που για χρόνια ενσάρκωνε τον ατσαλένιο Τζακ Μπάουερ στο «24», συνελήφθη στο Λος Άντζελες ύστερα από καταγγελία οδηγού υπηρεσίας ride-share για επίθεση και «criminal threats» (ποινικές απειλές).

Τι συνέβη σύμφωνα με την Αστυνομία και τα αμερικανικά ΜΜΕ:

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ξημερώματα Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026) στην περιοχή κοντά σε Sunset Boulevard και Fairfax Avenue. Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή της Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) όπως μεταφέρεται από διεθνή μέσα, ο Σάδερλαντ φέρεται ότι μπήκε στο όχημα, άσκησε σωματική βία στον οδηγό και στη συνέχεια διατύπωσε απειλές σε βάρος του. Σημειώνεται ότι, με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη στο σημείο.

Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Los Angeles County Superior Court στις 2 Φεβρουαρίου.

Η κατηγορία «criminal threats» και τι σημαίνει στην πράξη

Σε αρκετά δημοσιεύματα επισημαίνεται ότι η σύλληψη συνδέεται με την κατηγορία των «criminal threats», που στην Καλιφόρνια αντιστοιχεί στο Penal Code 422. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για αδίκημα που μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα (το λεγόμενο “wobbler”), ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά και το ποινικό ιστορικό.

(Ενδεικτικά, σε νομικές αναλύσεις αναφέρεται ότι ως πλημμέλημα μπορεί να επισύρει έως 1 χρόνο φυλάκιση και/ή πρόστιμο, ενώ ως κακούργημα οι ποινές μπορεί να είναι βαρύτερες, έως και πολυετείς. Οι τελικές κατηγορίες και η ποινική μεταχείριση κρίνονται από τις αρχές και το δικαστήριο.)

Το «βαρύ» παρελθόν που επιστρέφει στο κάδρο

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα επαφών του ηθοποιού με τις αρχές, κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ:

2007: καταδίκη για DUI και παραβίαση όρων αναστολής – 48 ημέρες φυλάκιση.

2009: σύλληψη/κατηγορία για επίθεση (σε αρκετές αναφορές συνδέεται με επεισόδιο σε πάρτι στη Νέα Υόρκη, υπόθεση που αργότερα έκλεισε/αποσύρθηκε).

2020: αναφορές για σύλληψη ύστερα από τροχονομικό έλεγχο στο Χόλιγουντ (σε δημοσίευμα αναφέρεται ως παράνομη αναστροφή και υποψία DUI).

Επιπλέον, ρεπορτάζ υπενθυμίζουν ότι οι υποθέσεις DUI για τον Σάδερλαντ δεν ξεκίνησαν το 2000+, αλλά έχουν αναφορές ήδη από παλαιότερες δεκαετίες.

Γιατί έχει σημασία το «πού» και το «πότε»

Το σημείο της καταγγελίας (Sunset & Fairfax) είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα περάσματα της ευρύτερης περιοχής του Χόλιγουντ/West Hollywood, με έντονη νυχτερινή κίνηση και οι υπηρεσίες ride-share αποτελούν σταθερό «κανάλι μετακίνησης» για κόσμο που βγαίνει ή επιστρέφει σπίτι μετά τα μεσάνυχτα. Σε τέτοια περιστατικά, το υλικό από κάμερες δρόμου/καταστημάτων και δεδομένα διαδρομών συχνά παίζουν ρόλο στην έρευνα (εφόσον υπάρχουν και ζητηθούν).

Ποιος είναι ο Κίφερ Σάδερλαντ – πέρα από την υπόθεση

Ο 59χρονος είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης, με κορυφαία στιγμή το «24», αλλά και πορεία σε ταινίες όπως Stand by Me, A Few Good Men, The Lost Boys κ.ά. Είναι επίσης γιος του αείμνηστου Ντόναλντ Σάδερλαντ.

