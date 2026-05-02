Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να ανοίξει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης στον Λίβανο. Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI παρουσίασε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, και μαχητές της οργάνωσης ως καρικατούρες εμπνευσμένες από το Angry Birds, με τη Χεζμπολάχ να καταγγέλλει το περιεχόμενο ως «προσβλητικό» και τον πρόεδρο της χώρας να ζητά αυτοσυγκράτηση.



Το σατιρικό βίντεο, που έγινε viral από την Παρασκευή 1η Μαΐου, δείχνει μαχητές της Χεζμπολάχ με τη μορφή πουλιών, σε μια αισθητική που παραπέμπει ευθέως στο πασίγνωστο παιχνίδι Angry Birds. Ορισμένοι εμφανίζονται με γιλέκα αυτοκτονίας και σφεντόνες, ενώ απέναντί τους βρίσκονται Ισραηλινοί που απεικονίζονται ως γουρούνια, να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές ή να χειρίζονται drones.

הסרטון שמטריף את תומכי חיזבאללה.

ערוץ החדשות LBCI פרסם סרטון עם דומותו של נעים קאסם כ- אנגרי בירד, ומנגד שם את הישראלים כחזרזירים, לפי הדמויות במשחק.

אבל בניגוד למשחק, כאן נראה שדווקא החזרזירים מנצחים את הציפורים שנראים כלואים בסיטואציה שלא יודעים איך לצאת ממנה. pic.twitter.com/Al5ZhyistZ — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) May 2, 2026





Η Χεζμπολάχ αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι το βίντεο περιέχει προσβολές που, όπως ανέφερε, «υποβαθμίζουν την πολιτική συζήτηση σε αηδιαστικό επίπεδο». Η υπόθεση δεν έμεινε στα όρια της τηλεοπτικής σάτιρας, καθώς γρήγορα μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποστηρικτές της οργάνωσης απάντησαν με προσβλητικές εικόνες κατά του Πατριάρχη των Μαρωνιτών, Μπεσάρα Ράι.



Η κλιμάκωση των αντιδράσεων προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος καταδίκασε κάθε προσβλητική επίθεση εναντίον ηγετών χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων, αλλά και εναντίον πνευματικών προσωπικοτήτων της χώρας.



Ο Αούν απηύθυνε έκκληση για αποφυγή προσωπικών προσβολών, τονίζοντας ότι οι παρούσες συνθήκες στον Λίβανο απαιτούν ισχυρή εθνική αλληλεγγύη. Η δήλωσή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα παραμένει βαθιά πολωμένη, με τις πολιτικές και θρησκευτικές ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες.



Το LBCI, αν και ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 από τις Λιβανέζικες Δυνάμεις, χριστιανικό κόμμα ιστορικά αντίπαλο της Χεζμπολάχ, έχει εδώ και χρόνια αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Ωστόσο, το βίντεο επανέφερε στο προσκήνιο τις λεπτές γραμμές ανάμεσα στη σάτιρα, την πολιτική κριτική και την προσβολή σε μια χώρα όπου οι ταυτότητες παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες με τη θρησκεία και την πολιτική.



Παρά τη σχετική ελευθερία έκφρασης που διαθέτει ο Λίβανος σε σχέση με άλλες αραβικές χώρες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και κωμικοί βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο όταν σχόλια ή σατιρικά έργα θεωρούνται προσβλητικά για πολιτικές ή θρησκευτικές προσωπικότητες.



Τι είναι τα Angry Birds



Το Angry Birds είναι ένα από τα πιο γνωστά mobile games παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε από τη φινλανδική εταιρεία Rovio και έκανε την εμφάνισή του στα κινητά το 2009. Η βασική ιδέα του παιχνιδιού είναι απλή: ο παίκτης εκτοξεύει με σφεντόνα διαφορετικά πουλιά, το καθένα με τις δικές του ιδιότητες, με στόχο να γκρεμίσει κατασκευές και να εξουδετερώσει πράσινα γουρούνια.



Η επιτυχία του παιχνιδιού ήταν τέτοια που εξελίχθηκε σε ολόκληρο franchise, με συνέχειες, spin-offs, σειρές, προϊόντα και ταινίες. Ακριβώς επειδή οι βασικοί χαρακτήρες του, τα «θυμωμένα» πουλιά και τα γουρούνια, είναι τόσο αναγνωρίσιμοι, η χρήση τους σε πολιτική σάτιρα γίνεται άμεσα κατανοητή από το κοινό, αλλά μπορεί και να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα πολέμου, θρησκείας και πολιτικής αντιπαράθεσης.



Στην περίπτωση του LBCI, η αναφορά στο Angry Birds δεν λειτούργησε απλώς ως χιουμοριστικό εύρημα. Έγινε αφορμή για μια νέα συζήτηση γύρω από τα όρια της σάτιρας στον Λίβανο, σε μια στιγμή που η χώρα βρίσκεται ήδη υπό πίεση από τις εχθροπραξίες και τις εσωτερικές της εντάσεις.