Νέο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές χιονοπτώσεις σε περιοχές ασυνήθιστες σε τέτοια έκταση, που έπληξε το σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες και είχε αποτέλεσμα ιγουάνα κυριολεκτικά να πέσουν από δέντρα στη Φλόριντα, παραλυμένα από το κρύο.

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των αρχών οι κάτοικοι να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, κι εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Αν και το χειρότερο πέρασε, το κύμα σχεδόν πολικού ψύχους θα συνεχιστεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έπληξε ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν-σπάνιες-θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφτεί μήνα Φεβρουάριο τον τελευταίο αιώνα και πλέον.

Sent to me this morning !



This is my home state of North Carolina today…. Not normal…. Not natural.



— Andrew Bridgen (@ABridgen) February 2, 2026

Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ιγουάνα από δέντρα.

Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.

BLIZZARD conditions with #bombcyclone on Emerald Isle to Swansboro, North Carolina as very heavy #snow and even stronger winds have arrived! Life threatening conditions. Supercells in the warm sector over the oceab#snowstorm coverage for @accuweather
February 1, 2026

Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστότο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις φυτοφάγες σαύρες, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο.

Snow drifts 4 feet high on Emerald Isle Beach, North Carolina after #bombcyclone. Locals say it's the biggest snowstorm since 1989. They lost power last night around 3 am during peak winds but has since been restored. This looks like the ice age has arrived. Extreme coverage for…
February 1, 2026

Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας–ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό.

Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Σάββατο από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάνως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Snow in FLORIDA?! Bomb cyclone unleashes rare blizzards across the Southeast—worst in decades, 750+ crashes in NC, roads stranded, temps in the teens far south. Chaos!
#BombCyclone #WinterStorm #Snowmageddon
February 1, 2026



via @DailyMail
February 1, 2026

Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.

Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει τη διεξαγωγή στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.

Στο μεταξύ βέβαια πολλοί απολαμβάνουν το μαγευτικό τοπίο που προσφέρουν τα παγωμέναν νερά του Καταράκτη Νιαγάρα.

