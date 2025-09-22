Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έλαβε τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση της καριέρας του, αφού είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2025, εξαργυρώνοντας τη σπουδαία χρονιά που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στον Ουσμάν Ντεμπελέ απονεμήθηκε, δια χειρός του θρυλικού Ροναντίνιο, η Χρυσή Μπάλα για το έτος 2025, στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού.

Advertisement

Advertisement

Στα 28 του χρόνια, ο Γάλλος έλαβε με αυτό το βραβείο, τη σπουδαιότερη αναγνώριση της πορείας του σε ατομικό επίπεδο, ύστερα από μια ονειρική χρονιά με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ στη Γαλλία, και κυρίως το πολυπόθητο Champions League. Στην ονειρική αυτή πορεία, ο Ντεμπελέ σκόραρε 35 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην φανταστική ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ο λόγος που έβγαλε ο Ουσμάν Ντεμπελέ μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

«Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Δεν έχω λόγια ήταν μια καταπληκτική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την καριέρα μου. Είναι πολύ βαρύ και σημαντικό αυτό που μου συμβαίνει. Το να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνο είναι απίστευτο και ξεπερνάει όσα έχω πέτυχει στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, όλη την ομάδα.

Ήταν όλοι καταπληκτικοί από την πρώτη ημέρα. Ο πρόεδρος ήταν καταπληκτικός από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν πατέρας μου. Ευχαριστώ τον Λουίς Ενρίκε, με βοήθησε να φέρω την καριέρα μου εκεί που ήθελα. Τους συμπαίκτες μου, που χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ. Τις δύσκολες στιγμές ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον. Πάντα η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει. Φυσικά ευχαριστώ την Ντόρτμουντ και τη Ρεν. Ένα από τα όνειρά μου ήταν να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Αγωνιζόμουν δίπλα στον Ινιεστα και τον Μέσι. Δεν το είχα ως στόχο στην καριέρα μου, αλλά είναι κάτι απίστευτο να το πετυχαίνεις στην καριέρα σου.

Κλείνει ο κύκλος της περσινής χρονιάς που κατακτήσαμε τα πάντα με την Παρί με ένα προσωπικό ρεκόρ. Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που μου δείχνουν εμπιστοσύνη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Εβρέ.

Όλοι οι άνθρωποι της πόλης ήταν καταπληκτικοί μαζί μου και είμαι χαρούμενους που μεγάλωσα σε μία τέτοια πόλη. Κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου. Ήταν πάντα εκεί και με στήριζε στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τον ατζέντη μου. Πάντα πίστευε σε εμένα, πάντα μου έδινε κίνητρο. Να είστε καλά».

Τρίτη σερί χρονιά η Χρυσή Μπάλα πηγαίνει στην Αϊτάνα Μπονματί

«Τρίτη συνεχόμενη φορά, δεν ξέρω τι να πω, ευχαριστώ στο περιοδικό που για τρίτη φορά είμαι εδώ, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε, είμαστε όλες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το να παίρνω το βραβείο από τον Αντρές Ινιέστα το μεγάλο μου είδωλο είναι τεράστια τιμή. Μπράβο στον οργανισμό που βελτιώνεται και δίνει ακριβώς τα ίδια βραβεία των ανδρών και σε εμάς. Ευχαριστώ όλους τους ποδοσφαιριστές, ευχαριστώ την ομάδα της καρδίας μου τη Μπάρτσα.

Το “Ίδρυμα Χάνα”, που ίδρυσε ο Λουίς Ενρίκε, πήρε το Βραβείο Σόκρατες

Η μεγάλη κόρη του Ισπανού ανέβηκε για να πάρει το βραβείο. Το συγκεκριμένο βραβείο θα πάει σε κάποια σημαντική προσωπικότητα για το κοινωνικό του έργο.

Advertisement

Η Παρί Σεν Ζερμέν καλύτερη ομάδα ανδρών για τη σεζόν 2024-25

Στην Άρσεναλ το βραβείο της καλύτερης ομάδας γυναικών για τη σεζόν 2024-25

Χάνα Χάμπτον και Τζίτζι Ντοναρούμα «Καλύτερη τερματοφύλακας» και «Καλύτερος τερματοφύλακας» για το 2025 αντίστοιχα

Τα λόγια της Χάνα Χάμπτον

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον πατέρα μου που με πήγαινε στις προπονήσεις, όλους τους προπονητές μου σε όλες τις ομάδες και όλους τους φιλάθλους.

Τα λόγια του Ντοναρούμα

«Κάναμε φοβερή σεζόν, συγκεντρώνομαι στην καινούργια μου ομάδα τη Σίτι, έχουμε πολλούς στόχους να εκπληρώσουμε, να κατακτήσουμε πολλά τρόπαια. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, είναι πάντα δίπλα μου στις δύσκολες μέρες»

Advertisement

Ο Λουίς Ενρίκε της Παρί Σαιντ Ζερμεν, πήρε το τρόπαιο του «Καλύτερου προπονητή» για το 2025

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Η Σαρίνα Βίγκμαν της εθνικής Αγγλίας πήρε το τρόπαιο της «Καλύτερης προπονήτριας» για το 2025

Τα λόγια της Βίνγκμαν: «Πολύ μεγάλη τιμή, μετά από ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαίρι, με το Euro, θέλω να ευχαριστήσω τις παίκτριές μου, την ομοσπονδία, καταρρίπτουμε συνέχεια ρεκόρ, ευχαριστώ και την Ελβετία για τη διοργάνωση που έκανε, το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχώς ανεβαίνει, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά του μισογυνισμού και του ρατσισμού, το ποδόσφαιρο ενώνει.»

Ο καλύτερος παίκτης κάτω των 21 είναι ο Γιαμάλ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την οικογένεια μου, είναι μαζί μου απόψε, υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Ελπίζω να είμαι εδώ και του χρόνου»

💬 Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Η καλύτερη παίκτρια κάτω των 21 είναι η Βίκι Λόπεζ

«Το αφιερώνω στη μητέρα μου που έχει φύγει από τη ζωή, με βλέπει από τον ουρανό, ευχαριστώ και την ομάδα μου και τις συμπαίκτριές μου, ευχαριστώ την ακαδημία της Μασία και τους πρωτοπόρους του ποδοσφαίρου γυναικών.

Welcome to the Kopa Trophy winners club Vicky! #ballondor pic.twitter.com/yOjRe9nbCf — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιοι σε άνδρες και γυναίκες