Η Google βρέθηκε το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με τον σοβαρότερο νομικό κίνδυνο της ιστορίας της, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την κατηγόρησε για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού. Στο τραπέζι βρισκόταν ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησης της «ναυαρχίδας» της – του Chrome.

Τελικά, η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου δεν επέβαλε διαχωρισμό ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, χαρίζοντας στην Google μια σημαντική, αν και όχι απόλυτη, νίκη.

Ναι στο μονοπώλιο, όχι στον διαχωρισμό

Ο δικαστής Amit Mehta έκρινε ότι η Google πράγματι λειτουργεί ως μονοπώλιο στην αγορά αναζήτησης – απόφαση που είχε διατυπώσει ήδη το 2023. Ωστόσο, θεώρησε υπερβολικό το αίτημα των εισαγγελέων να εξαναγκαστεί η εταιρεία σε πώληση του Chrome ή σε αποκλεισμό από την αγορά περιηγητών.

«Οι εισαγγελείς υπερέβησαν τα όρια», ανέφερε στη 230 σελίδων απόφασή του.

Οι νέοι περιορισμοί που επιβάλλονται

Παρά την αποφυγή των πιο σκληρών ποινών, η Google θα πρέπει να συμμορφωθεί με νέους κανόνες:

Απαγόρευση αποκλειστικών συμφωνιών με κατασκευαστές συσκευών.

Υποχρέωση διαμοιρασμού δεδομένων από τη μηχανή αναζήτησης σε ανταγωνιστές.

Περιορισμοί σε προϊόντα όπως ο Chrome, το Google Assistant και το Gemini.

Η απόφαση επιτρέπει πάντως στην εταιρεία να συνεχίσει να πληρώνει διανομείς, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι μια πλήρης απαγόρευση θα μπορούσε να πλήξει τον ανταγωνισμό.

Η πρόταση της Εισαγγελίας ήταν σαφώς πιο σκληρή: πώληση της μηχανής αναζήτησης και αποκλεισμός της Google από την αγορά των browsers για πέντε χρόνια. Το δικαστήριο απέρριψε αυτό το σενάριο, επιλέγοντας πιο μετριοπαθή μέτρα.

Οι αντιδράσεις

Η απόφαση προκάλεσε έντονες επικρίσεις. Η οργάνωση American Economic Liberties Project την χαρακτήρισε «απόλυτη αποτυχία», με τη διευθύντρια Nidhi Hegde να δηλώνει:

«Δεν καταδικάζεις κάποιον για ληστεία τράπεζας και μετά του ζητάς απλώς να γράψει ένα ευχαριστήριο σημείωμα».

Η Google από την πλευρά της επέμεινε πως η κυριαρχία της στην αναζήτηση οφείλεται στην ποιότητα του προϊόντος της και όχι σε αθέμιτες πρακτικές. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, παρουσίασαν στοιχεία ότι η εταιρεία δαπάνησε δισεκατομμύρια σε συμφωνίες με Samsung και Apple ώστε η μηχανή αναζήτησης της να είναι η προεπιλεγμένη, εξασφαλίζοντας σχεδόν το 90% της αγοράς στις ΗΠΑ.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου

Ο δικαστής Mehta επισήμανε ότι η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στην αγορά αναζήτησης και την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος, όπως είπε, είναι «να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τόσο στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης όσο και στις λύσεις AI, ώστε να μην επεκταθεί η κυριαρχία της Google και σε αυτόν τον τομέα».

Η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Η Google αναμένεται να βρεθεί ξανά στο εδώλιο αργότερα μέσα στη χρονιά, αυτή τη φορά για πιθανές παραβιάσεις στην αγορά της online διαφήμισης — έναν τομέα που αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα των εσόδων της.