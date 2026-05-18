Ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εν μέσω ισχυρισμών για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την εκδήλωση φοιτητές μοίρασαν φυλλάδια, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να «γυρίσουν την πλάτη» στον 71χρονο όταν θα εμφανιζόταν στη σκηνή το Σάββατο.

Γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες στην ομιλία του Σμιντ

Σε αντίθεση με άλλους ομιλητές που έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό, ο Σμιντ αντιμετώπισε αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα από μέρος του κοινού. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένες τοποθετήσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. «Ξέρω τι αισθάνονται πολλοί από εσάς. Σας ακούω. Υπάρχει φόβος», δήλωσε, ενώ συνεχίζονταν οι αποδοκιμασίες από φοιτητές. Υποστήριξε ακόμη ότι πολλοί νέοι ανησυχούν επειδή «το μέλλον έχει ήδη γραφτεί», ότι «οι μηχανές έρχονται», οι θέσεις εργασίας χάνονται, η κλιματική κρίση εντείνεται και το πολιτικό περιβάλλον κλονίζεται. Παράλληλα, τόνισε πως το βασικό ζήτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον κόσμο, αλλά αν οι νέοι θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του.

The kids are alright!!



Former CEO of Google Eric Schmidt gets booed every time he mentions artificial intelligence during his commencement speech at the University of Arizona.



This generation just may save humanity after all. pic.twitter.com/L8wbujGnk8 May 16, 2026

Καταγγελίες εις βάρος του από την πρώην σύντροφο του

Οι αντιδράσεις συνέπεσαν με τη διανομή φυλλαδίων που αναφέρονταν στις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του, Μισέλ Ρίτερ, η οποία τον έχει κατηγορήσει για παρενόχληση και κακοποιητική συμπεριφορά. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι την υπέβαλε σε «απόλυτο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης». Ένας φοιτητής που είχε ζητήσει να ακυρωθεί η παρουσία του δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι το πρόβλημα είναι πως το πανεπιστήμιο «δίνει βήμα σε έναν (φερόμενο) κακοποιητή» σε μια τόσο σημαντική περίσταση όπως η αποφοίτηση. Από την πλευρά του, ο Σμιντ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αποδεδειγμένα ψευδείς».

Την ίδια στιγμή, επικρίσεις διατυπώθηκαν και από τη φοιτητική ομάδα Students for Socialism at Arizona University, η οποία υποστήριξε πως ο Σμιντ αντιμετώπισε υποτιμητικά τους αποφοίτους, παρουσιάζοντάς τους ως φοβισμένους απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και καλώντας τους να αποδεχθούν την κυριαρχία της ως αναπόφευκτη.

Η Ρίτερ είχε καταθέσει στα τέλη του προηγούμενου έτους αίτημα προσωρινής προστασίας για ενδοοικογενειακή βία, υποστηρίζοντας ότι ο Σμιντ την απέκλεισε από εταιρείεα τεχνητής νοημοσύνης που είχαν δημιουργήσει, η οποία είχε λάβει χρηματοδότηση άνω των 100 εκατ. δολαρίων από εκείνον.

Η δικαστική διαμάχη με τη Ρίτερ

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Σμιντ προσέφυγε σε διαιτησία, κατηγορώντας τη Ρίτερ για παραβίαση επιχειρηματικής συμφωνίας που σχετιζόταν με την εταιρεία Steel Perlot. Ο ίδιος απάντησε στις κατηγορίες της χαρακτηρίζοντάς τες «αποδεδειγμένα ψευδείς» και κάνοντας λόγο για «κατάφωρη κατάχρηση του δικαστικού συστήματος», σε έγγραφο 82 σελίδων που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τον Σμιντ η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε 44,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg να συμφωνεί στην καταβολή «σημαντικών ποσών» προς τη Ρίτερ για τις αρχικές κατηγορίες που εκείνη είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η Ρίτερ υπέβαλε νέο αίτημα περιοριστικών μέτρων για φερόμενη ενδοοικογενειακή βία και προχώρησε σε επιπλέον καταγγελίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ρίτερ υποστήριξε ότι ο Σμιντ αξιοποιούσε την οικονομική και τεχνολογική του δύναμη για να την παρακολουθεί. «Κυριολεκτικά δεν μπορώ να έχω μια ιδιωτική τηλεφωνική κλήση ή να στείλω ένα ιδιωτικό e-mail χωρίς παρακολούθηση», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας πως ο Σμιντ επιχείρησε να επιβάλει «εντολή φίμωσης για οποιεσδήποτε καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης ή παρενόχλησης και να την αναγκάσει να υπογράψει ψευδή δήλωση ότι τέτοια περιστατικά δεν συνέβησαν ποτέ». Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνος παρακολουθούσε ακόμη και τους γονείς της.

«Δυστυχώς, ο πρώην σύντροφός μου είναι εξαιρετικά ισχυρός και ικανός και έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να με εμποδίσει να αποκτήσω πρόσβαση σε ασφαλή δεδομένα, συσκευές, οικονομικούς πόρους ή επιχειρήσεις ή απλώς να ζήσω τη ζωή μου με ηρεμία», ισχυρίστηκε η Ρίτερ.

Τελικά, τον Ιανουάριο του 2025, απέσυρε το αίτημα περιοριστικών μέτρων ύστερα από νέα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της αρχικής απάντησης του Σμιντ αφαιρέθηκε από τα δημόσια έγγραφα, ενώ οι δικηγόροι του ζήτησαν τη σφράγιση της υπόθεσης.

Ο Σμιντ φημολογείται εδώ και χρόνια ότι διατηρεί ανοιχτό γάμο με τη σύζυγό του, Γουέντι Σμιντ , με την οποία είναι παντρεμένος περίπου τέσσερις δεκαετίες. Διετέλεσε CEO της Google από το 2001 έως το 2011 και στη συνέχεια εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας μέχρι το 2018.

