Μετά την απόφαση της ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση», η Τεχεράνη κάλεσε σε συζήτηση τους Ευρωπαίους πρεσβευτές.

«Χθες (Κυριακή) και σήμερα οι εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτουν πρεσβεία στην Τεχεράνη εκλήθησαν στο υπουργείο Εξωτερικών», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Advertisement

Advertisement

«Πρόκειται για το ελάχιστο μέτρο» πριν την ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα άλλων αντιποίνων, πρόσθεσε ο ίδιος.

What will be the consequences of the EU’s decision on Iran’s Revolutionary Guards?



We are joined by Ignacy Niemczycki, State Secretary at the Polish Ministry of Foreign Affairs, responsible for EU affairs.#EuropeToday pic.twitter.com/OYU0S4XkOs February 2, 2026

Παράλληλα την Παρασκευή (30/1) ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έθεσε στην Τεχεράνη διορία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, και πρόσθεσε ότι το Ιράν θέλει «να καταλήξει σε συμφωνία».

Εν μέσω ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας κοντά στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη «έχει σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφού ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν αρμόδιος για την ασφάλεια Αλί Λαριτζανί επεσήμανε στο Χ ότι γίνονται διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις.

President Trump says today he's given #Iran's regime a deadline for a deal. When some scoffed at the 60-day deadline in the leadup to the 12-Day War, President Trump proved he was serious. The U.S. is going through the motions, offering them an off-ramp, while preparing for… pic.twitter.com/V70Uu2YfSk — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 30, 2026

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα (2/2), ωστόσο, ο Μπαγαεΐ διαβεβαίωσε ότι το Ιράν δεν έχει λάβει «τελεσίγραφο» από τις ΗΠΑ προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επέμβει στρατιωτικά στη χώρα.

Advertisement

Το Ιράν «ενεργεί πάντα με ειλικρίνεια και σοβαρότητα στις διπλωματικές διαδικασίες, αλλά (η χώρα μας) δεν δέχεται ποτέ τελεσίγραφα. Κατά συνέπεια αυτός ο ισχυρισμός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο ίδιος.

The US and Iran both say they want a diplomatic solution to their standoff and regional players are increasingly intervening, but a growing military buildup and conflicting accounts about the state of negotiations are casting doubt on the possibility. pic.twitter.com/i1MOy653dA — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 30, 2026

Ο Μπαγαεΐ σημείωσε ότι το Ιράν αναμένει να οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» ένα «πλαίσιο» για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση.

Advertisement

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ. «Έχουμε αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα και εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, τα οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο εργασίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Advertisement