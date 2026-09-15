Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δισεκατομμυριούχος Τζάστιν Σαν υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην ηθοποιό Τζιν Τιαν ως προγαμιαία παροχή, ζητώντας πλέον την επιστροφή των χρημάτων του.

Ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι η σχέση διακόπηκε όταν η ηθοποιός απαίτησε επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια, οδηγώντας σε οριστική ρήξη μεταξύ τους.

Η Τζιν Τιαν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ανταλλάξει την αγάπη της με χρήματα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην απόδοση της δικαιοσύνης.

Ο Σαν, γνωστός για τις πολυτελείς δαπάνες του, αντιμετωπίζει παράλληλα ρυθμιστικό έλεγχο από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβιάσεις της νομοθεσίας.

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Ο δισεκατομμυριούχος της αγοράς των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατ. δολάρια στην οικογένεια της Κινέζας ηθοποιού Τζιν Τιαν, προκειμένου να την παντρευτεί. Ωστόσο, μετά τη διάλυση της σχέσης τους, ζητά πλέον τα χρήματα πίσω.

Ο 36χρονος ιδρυτής της blockchain εταιρείας Tron υποστηρίζει, σύμφωνα με τη New York Post, ότι οι δυο τους είχαν αποφασίσει να παντρευτούν και για τον λόγο αυτό κατέβαλε το ποσό των 4,5 εκατ. δολαρίων, όπως προβλέπει η συγκεκριμένη παράδοση πριν από έναν γάμο. «Βγαίναμε με σκοπό τον γάμο», δήλωσε ο Σαν.

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Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η σχέση οδηγήθηκε σε ρήξη όταν η άλλη πλευρά φέρεται να απαίτησε επιπλέον 50 εκατ. δολάρια. Όταν εκείνος αρνήθηκε να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, η επικοινωνία μεταξύ τους διακόπηκε πλήρως.

From a visionary to a global force — honored to be featured on Forbes as Crypto’s Billionaire Barker. TRON’s journey continues, powering a global payment system with 300 million users and counting. Decentralization will prevail. pic.twitter.com/m6FXcbrvMJ March 27, 2025

«Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαν. Η 38χρονη ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «The Great Wall», «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising». Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει δημόσια μια αναλυτική εκδοχή για όσα συνέβησαν στη σχέση της με τον Σαν.

Η ίδια έχει αναφερθεί στις προσωπικές της σχέσεις κάνοντας λόγο για «κακές επιλογές», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα: «Δεν θα πουλήσω ποτέ την αγάπη μου για χρήματα». «Πιστεύω στον νόμο», πρόσθεσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η δικαιοσύνη θα επικρατήσει τελικά».

Ένας εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος

Η περιουσία του Τζάστιν Σαν υπολογίζεται από το Forbes στα 8,5 δισ. δολάρια. Ο επιχειρηματίας έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας με τις ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες του.

JUST IN: Chinese crypto billionaire Justin Sun accused of paying a $4.5 million “bride fee” to marry actress Jing Tian, then trying to claw it back after the relationship collapsed. pic.twitter.com/HiYbe5bLLT Advertisement September 14, 2026

Μεταξύ άλλων, έχει αγοράσει έναντι 6,2 εκατ. δολαρίων το γνωστό έργο τέχνης του Maurizio Cattelan με την μπανάνα, την οποία στη συνέχεια έφαγε. Παράλληλα, έχει διαθέσει 4,57 εκατ. δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Γουόρεν Μπάφετ, ενώ το 2025 κατέβαλε 28 εκατ. δολάρια για μια θέση σε διαστημική πτήση της Blue Origin.

Παρά την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Σαν έχει βρεθεί και αντιμέτωπος με πολυετή ρυθμιστικό έλεγχο. Το 2023, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε αγωγή εναντίον του, καθώς και εναντίον εταιρειών που συνδέονται μαζί του, κατηγορώντας τους για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών και για χειραγώγηση της αγοράς.

Με πληροφορίες από The New York Post

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