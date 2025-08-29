«Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω» δηλώνει σε μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.

«Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου» προσθέτει.

Σε επιστολή που είχε εκδώσει πριν λίγες ημέρες ο αρχιεπίσκοπος κατήγγειλε ότι είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μοναχούς που πριν από λίγους μήνες είχαν στραφεί εναντίον του, ζητώντας την απομάκρυνσή του. Δέχθηκε, όπως υποστήριξε, φραστική και σωματική επίθεση από τους «πραξικοπηματίες μοναχούς», ωστόσο οι μοναχοί που τον στηρίζουν απώθησαν τους μοναχούς έξω από τα τείχη της Μονής. Παρόλα αυτά, παρέμεναν έξω από την πύλη και προσπαθούσαν να ξαναμπούν.