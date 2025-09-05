Σοκαρισμένη παραμένει η Λισαβόνα μετά το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους το βράδυ της Τετάρτης. Ο αρχικός απολογισμός ήταν 17 άτομα, αλλά όπως έγινε γνωστό ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό από το βαγόνι, με τους δύο γονείς του δυστυχώς να βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στους νεκρούς πιστεύεται ότι βρίσκονται υπήκοοι της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Ο δημόσιος φορέας συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, Carris, ανακοίνωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα επιθεωρηθούν και ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα.

Η πολιτική ελίτ της Πορτογαλίας παρευρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου για λειτουργία στη μνήμη των θυμάτων.

Έξω από την εκκλησία, οι πολίτες ζητούσαν εις βάθος έρευνα για το τι συνέβη. «Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα, ενώ άλλοι συμφώνησαν με νεύμα.

Μια κάτοικος είπε στο BBC ότι «ακόμα προσπαθεί να επεξεργαστεί» αυτό που συνέβη, καθώς περπατούσε δίπλα από το σημείο της σύγκρουσης, όπου τα συντρίμμια του τελεφερίκ που εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτήριο βρίσκονταν στο έδαφος.

«Είναι πάρα πολύ λυπηρό», είπε.

Άλλοι μαζεύτηκαν και έβγαζαν φωτογραφίες από τα συντρίμμια ή στέκονταν σιωπηλοί και παρατηρούσαν. Δύο τουρίστες από τη Σιγκαπούρη είπαν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο τελεφερίκ την Τετάρτη, αλλά άλλαξαν τα σχέδιά τους την τελευταία στιγμή.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

«Είναι τρομακτικό… Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν σε αυτό», είπε ο ένας. «Αλλάζει την οπτική σου για τη ζωή. Δεν περιμένεις να συμβεί κάτι τέτοιο».

Rezamos por los fallecidos de Lisboa al descarrilar uno de los tranvías más famosos del mundo.

September 3, 2025

Μαρτυρία: «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα»

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκεϊρέδο ήταν ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο σημείο της σύγκρουσης το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι είχε τραυματιστεί ψυχολογικά από όσα είδε.

Η κα Φιγκεϊρέδο ανέφερε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και έτρεξε στο σημείο, κοντά στο σημείο που είχε σταθμεύσει.

«Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί», είπε. «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου. Μετά είδα ένα άλλο [ψηλότερα] που είχε ήδη συνθλιβεί».

«Άρχισα να ανεβαίνω το λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί, το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Η κα Φιγκεϊρέδο είπε ότι όταν εκείνη και άλλοι άρχισαν να αφαιρούν την οροφή του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα.

Είπε ότι είδε παιδιά να διασώζονται και προσπάθησε να βοηθήσει ανθρώπους με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους ήταν σε κατάσταση σοκ.

«Πολλοί γύρω μου έκλαιγαν. Ήταν πολύ τρομαγμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

Ένας άνδρας, που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου τη στιγμή της σύγκρουσης, είπε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε πως θα πεθάνει.

«Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμη, δεν θα ξαναπάρω ποτέ τελεφερίκ», είπε.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η λίστα των νεκρών

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμη επίσημα τα ονόματα των νεκρών ή των τραυματιών, αλλά ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι πίστευε πως ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν δύο Καναδοί, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός.

Αυτό ακολούθησε προηγούμενη ενημέρωση κατά την οποία η αστυνομία είπε ότι είχαν αναγνωριστεί πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός.

Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών δήλωσε ότι ο ελεγκτής φρένων του τελεφερίκ, Αντρέ Ζόρζε Γκονσάλβες Μάρκες, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia, της οποίας οι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν το τελεφερίκ για τη μετακίνησή τους προς και από την εργασία, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους εργαζόμενους της σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Ένας υπάλληλος, ο Βαλντεμάρ Μπάστος, είπε στο BBC ότι το προσωπικό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, που βρίσκεται στην κορυφή ενός απότομου λόφου, χρησιμοποιούσε συχνά το τελεφερίκ μαζί με τουρίστες και ηλικιωμένους.

«Πάντα ένιωθα ασφαλής», είπε. «Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί».

Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια

Το κίτρινο και λευκό τελεφερίκ, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λισαβόνας, πρωτολειτούργησε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915. Ανήκει στον δήμο Λισαβόνας και διαχειρίζεται από την εταιρεία Carris, μαζί με άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ.

Το σύστημα αποτελείται από δύο βαγόνια που κινούνται παράλληλα, δεμένα με χαλύβδινα καλώδια: καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω. Το τελεφερίκ Γκλόρια διανύει μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή 260 μέτρων, συνδέοντας την πλατεία Restauradores με τη γειτονιά Bairro Alto – γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή.

Ελεγχοι σε όλα τα τελεφερίκ της πόλης

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής του δημόσιου φορέα συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ στην πόλη θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι.

Ο Πέδρο Γκονσάλο ντε Μπρίτο Αλεΐσο Μπόγκας είπε στους δημοσιογράφους ότι η γραμμή Γκλόρια θα επαναλειτουργήσει στο μέλλον με καινούργιο βαγόνι.

Ανέφερε ότι η εταιρεία είχε αυξήσει τις δαπάνες για τη συντήρηση των τελεφερίκ – τα οποία λειτουργούσαν σωστά από το 2007 – αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος συντήρησης είχε υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Τα πορίσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν σύντομα, είπε ο δρ Ντε Μπρίτο Μπόγκας, αλλά δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς.