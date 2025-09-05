Ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα συντρίμμια του τραμ Γκλορια στη Λισαβόνα, μετά τον εκτροχιασμό και τη σφοδρή πρόσκρουση του οχήματος σε ξενοδοχείο το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου.

Αρχικά, υπήρχαν αναφορές ότι ο πατέρας του παιδιού είχε χάσει τη ζωή του στο δυστύχημα. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δικαστικής Αστυνομίας της Πορτογαλίας, που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης, ο άνδρας βρέθηκε τελικά ζωντανός και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο São José της Λισαβόνας. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι έγκυος, τραυματίστηκε αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο και δέχεται νοσηλευτική φροντίδα, αν και αρχικά επίσης θεωρήθηκε ότι βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

Advertisement

Advertisement

Τον είχαν συμπεριλάβει στη λίστα των νεκρών

Η ταυτοποίηση του πατέρα έγινε με τρόπο που θυμίζει κινηματογραφική ταινία: Η οικογένειά του, έχοντας ενημερωθεί ότι είναι μεταξύ των νεκρών, ταξίδεψε από το Αμβούργο στη Λισαβόνα για να τον αναγνωρίσει στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής. Όμως, όταν δεν βρέθηκε η σορός του, έδειξαν τη φωτογραφία του σε έναν αστυνομικό, ο οποίος τους οδήγησε στο νοσοκομείο, όπου και διαπίστωσαν συγκλονισμένοι ότι ήταν ζωντανός – ανάμεσα στους τραυματίες και όχι στους 16 καταγεγραμμένους νεκρούς.

Η αστυνομία της Λισαβόνας ανακοίνωσε πως οι νεκροί περιλαμβάνουν υπηκόους της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ενώ τουλάχιστον οκτώ από αυτούς ήταν τουρίστες.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το δυστύχημα συνέβη όταν το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια που εξυπηρετεί καθημερινά τόσο τουρίστες όσο και εργαζόμενους, εκτροχιάστηκε καθώς κατέβαινε έναν απότομο λόφο και κατέληξε να συντριβεί πάνω σε κτίριο, προκαλώντας μαζική καταστροφή. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 16 νεκροί και 21 τραυματίες.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και τέσσερις εργαζόμενοι της φιλανθρωπικής οργάνωσης Santa Casa da Misericórdia, ενώ άλλοι δύο υπάλληλοι της εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η οργάνωση χρησιμοποιεί πόρους από κρατικά λαχεία για κοινωνικές δράσεις και είχε προσωπικό που μετακινούνταν καθημερινά με το τελεφερίκ.

Η αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη. Ο φορέας δημόσιων συγκοινωνιών Carris δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ της Λισαβόνας θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρεις τεχνικοί έλεγχοι. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.