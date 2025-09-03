Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 18 να τραυματιστούν.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από τα σπασμένα παράθυρα για να εγκαταλείψουν το όχημα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το CNN Portugal.

BREAKING: Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, has derailed, at least 20 victims. pic.twitter.com/WQCf0r29xZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, μίλησε στους δημοσιογράφους που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος, αναφέροντας πως «είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας». Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και συμπλήρωσε: «Η Λισαβόνα πενθεί, είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας».

Ο Μοέδας εξήρε την ανταπόκριση των πυροσβεστών, οι οποίοι έλαβαν «την ειδοποίηση στις 18:08 και έφτασαν εδώ (στο σημείο του δυστυχήματος) στις 18:11». «Δυστυχώς, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα δυστύχημα που δεν έπρεπε να είχε συμβεί», σημείωσε.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα και εξέφρασε «τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Επίσης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης που έστειλαν στα γραφεία των μέσων ενημέρωσης, εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη για το δυστύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα στο τελεφερίκ της Gloria, στη Λισαβόνα, και εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους».

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την κατάσταση και την ανταπόκριση των διαφόρων δημόσιων αρχών έκτακτης ιατρικής ανάγκης, των μονάδων υγείας, της πολιτικής προστασίας, των δυνάμεων ασφαλείας και των μεταφορών, στις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης. Η κυβέρνηση βρίσκεται επίσης σε συνεχή επαφή και στενή συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο», αναφέρεται στη δήλωση.