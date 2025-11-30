Τομ πρώτο αυτόματο σε λειτουργεία φαρμακείο είναι γεγονός και βρίσκεται στο Parque das Nações της Λισαβόνας. Χωρίς ουρές και εργαζόμενους το Pharma & Go, είναι το πρώτο φαρμακείο της Πορτογαλίας που διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ιδέα ανήκει στην Καταρίνα Ντίαζ μετά από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο και προέκυψε από την επιθυμία να εξυπηρετηθούν οι πελάτες που αναζητούν ταχύτητα και απλότητα, κάτι που δεν βρίσκεται πάντα στα παραδοσιακά φαρμακεία.

Ο χώρος λειτουργεί καθημερινά, χάρη σε κάμερες, αισθητήρες κίνησης και ελεγκτές βάρους που μπορούν να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που επιλέγει κάθε πελάτης.

Για να εισέλθει κανείς στο φαρμακείο, χρειάζεται μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλη ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής που την τοποθετεί στον αισθητήρα της πόρτας. Μετά την επικύρωση, η πόρτα ανοίγει, ο πελάτης περιηγείτε στο κατάστημα, επιλέγει το προϊόν και κατά την έξοδο, το σύστημα καταγράφει το αυτόματα και χρεώνει το αντίστοιχο ποσό.

Όπως εξηγεί η Καταρίνα Ντίαζ μπορεί κανείς να προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν υπάρχει σε ένα φαρμακείο εκτός από συνταγογραφημένα φάρμακα.

Στόχος της να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός σύγχρονου κόσμου, φέρνοντας την εμπειρία αγορών πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινότητας μας.

Πηγή: theportugalnews.com