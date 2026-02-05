Σε έναν λόγο με έντονες προσωπικές αναφορές, αιχμές και χιούμορ, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για μια ευρεία γκάμα θεμάτων στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον, από τον αμερικανικό στρατό και τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έως τη θρησκεία και τη… θέση του στον Παράδεισο.

Ο πρώην πρόεδρος ξεκίνησε εξυμνώντας τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και τη μεγάλη προσέλευση νέων στον στρατό. «Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», είπε, προσθέτοντας με δόση χιούμορ: «Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τον Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα χαρακτήρισε προσωπικές του επιτυχίες, όπως η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες και η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επαναφέρει και το αφήγημα περί «χαμένων» εκλογών του 2020. «Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”» δήλωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη θρησκεία, υποστηρίζοντας ότι έχει προσφέρει περισσότερα από κάθε άλλο πρόεδρο. Όπως είπε, έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο. Αλήθεια δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».

Αναφερόμενος σε παλαιότερα σχόλιά του για τον Παράδεισο και στην κριτική που είχε δεχθεί, σχολίασε: «Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο. Και η New York Times έγραψε σε πρωτοσέλιδο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!”». Επανέλαβε μάλιστα ότι «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν», για να προσθέσει: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους».

Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης «να αφιερώσουμε ξανά την Αμερική σαν Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό», ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στη μεταναστευτική του πολιτική, λέγοντας ότι έχει οδηγήσει ήδη στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι λειτουργεί ως δικτάτορας, εμφανίστηκε ανεκτικός αλλά και επιθετικός απέναντι στους επικριτές του: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αντίδρασή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς, γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».