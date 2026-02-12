Ένα απίστευτο αλλά και αρκετά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Ισραήλ, καθώς ένας Ισραηλινός πολίτης και ένας ακόμα έφεδρος στρατιώτης κατηγορούνται πως χρησιμοποίησαν απόρρητες πληροφορίες για να παίξουν στο στοίχημα στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ μαζί με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και την αστυνομία, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποίησαν ότι συνελήφθησαν αρκετοί ύποπτοι οι οποίοι ενδεχομένως στοιχημάτιζαν σε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο στοιχηματισμός «φέρεται να βασίστηκε σε απόρρητες πληροφορίες που είχαν πρόσβαση οι έφεδροι στρατιώτες, λόγω των στρατιωτικών τους καθηκόντων», όπως αναφέρεται στην δήλωση.

Αφού βρέθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του πολίτη και του εφέδρου, η Εισαγγελία αποφάσισε να τους απαγγείλει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα, που σχετίζονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, για δωροδοκία, καθώς και για παρεμπόδιση στο έργο της Δικαιοσύνης.

«Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες με βάση εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις του IDF, αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρου του κράτους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα ισραηλινά μίντια αναφέρουν ότι η υπόθεση ενδεχομένως σχετίζεται με μία έρευνα για έναν ανώνυμο χρήστη, ο οποίος στοιχημάτισε ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν τον την Παρασκευή 13 Ιουνίου του 2025, κάτι που έγινε όντως.

Σύμφωνα με τον IDF δεν προκλήθηκε καμία επιχειρησιακή δυσκολία στο συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο υπήρξε «σοβαρό ηθικό παράπτωμα και σαφής υπέρβαση των ορίων, που δεν συνάδουν με τις αρχές του IDF».

Όπως έγινε σαφές, θα κινηθούν ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε όποιον εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα και την ταυτότητα των κατηγορούμενων.

Πηγή: Reuters