Τον απόλυτο τρόμο έζησε γυναίκα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία παγιδεύτηκε μέσα σε νεροτσουλήθρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο βίντεο που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο TikTok φαίνεται η επιβάτης να έχει κολλήσει μέσα στη νεροτσουλήθρα και να προσπαθεί να απεγκλωβιστεί.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από άλλος επιβάτης.

Σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα.