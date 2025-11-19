Βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera δείχνει παιδιά στη Γάζα να χρησιμοποιούν ανενεργά καλώδια υψηλής τάσης του ρεύματος ως κούνια, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο που καταδεικνύει τις στερήσεις και την χαμένη παιδική ηλικία των παιδιών της Παλαιστίνης μετά από 2 χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Video shows Palestinian children in Gaza using inoperative power lines as a swing. Israel has cut off electricity to the enclave since the beginning of its genocidal war. pic.twitter.com/4IQ0hsiVsW

November 18, 2025

Το Ισραήλ έχει διακόψει την παροχή ρεύματος στην περιοχή από την έναρξη της γενοκτονίας.

Σύμφωνα με το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου στη Γάζα, τουλάχιστον 20.000 παιδιά – το 2% του συνόλου των παιδιών – σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 ενώ τουλάχιστον 42.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί. Όσα παιδιά επιβίωσαν του πολέμου ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης.