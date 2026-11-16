Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών αναδιαμόρφωσαν τις εσωκομματικές ισορροπίες, ενθαρρύνοντας αρκετά στελέχη να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεκδίκησης του προεδρικού χρίσματος για τις εκλογές του 2028.

Παρότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραμένει ισχυρός διεκδικητής, η θέση του δεν θεωρείται πλέον αδιαμφισβήτητη, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μια πολυπρόσωπη εσωκομματική αναμέτρηση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ο Τεντ Κρουζ, ο Ρον ΝτεΣάντις, ο Γκλεν Γιάνγκιν και ο Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για μια πιθανή υποψηφιότητα.

Η τελική στάση του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθοριστικός παράγοντας, καθώς η δημόσια στήριξή του επηρεάζει σημαντικά τη δυναμική των υποψηφίων και τη χρηματοδότηση των εκστρατειών τους.

Οι πιθανοί διεκδικητές σταθμίζουν τις πολιτικές προοπτικές και το δυσμενές εκλογικό κλίμα, με ορισμένους να εξετάζουν ακόμη και τη μετάθεση των φιλοδοξιών τους για το 2032.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η επόμενη ημέρα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχουν αρχίσει να απασχολούν έντονα το πολιτικό παρασκήνιο στις ΗΠΑ, με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Παρότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος, η θέση του δεν εμφανίζεται πλέον τόσο ισχυρή όσο εκτιμούνταν μέχρι πρότινος.

Οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου φαίνεται πως αναδιαμόρφωσαν τις εσωκομματικές ισορροπίες, ενθαρρύνοντας περισσότερα στελέχη να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, συνεργάτες και πολιτικοί σύμμαχοι κορυφαίων Ρεπουμπλικανών έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε ονόματα: ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι κινήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η πιθανότητα μιας πολυπρόσωπης εσωκομματικής αναμέτρησης γίνεται ολοένα και πιο ορατή. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ορισμένοι πιθανοί υποψήφιοι να επιλέξουν να περιμένουν μέχρι το 2032, θεωρώντας ότι το πολιτικό κλίμα ενδέχεται να είναι δυσμενές για τους Ρεπουμπλικανούς το 2028.

Η εκλογική ήττα που αναδιαμόρφωσε τη διαδοχή Τραμπ

Οι επιδόσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές φαίνεται πως αποτέλεσαν σημείο καμπής για τις συζητήσεις γύρω από τον επόμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μέχρι πρόσφατα, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Τραμπ, αξιοποιώντας τη θέση του αντιπροέδρου και τη στενή πολιτική του σύνδεση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, η εκλογική υποχώρηση του κόμματος έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να εξασφαλίσει χωρίς σοβαρό ανταγωνισμό το προεδρικό χρίσμα.

Την ίδια στιγμή, σημαντικοί χρηματοδότες και στελέχη των Ρεπουμπλικανών εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, εξετάζοντας εναλλακτικές επιλογές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι κυβερνήτες πολιτειών, οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν τη διοικητική τους εμπειρία και να εμφανιστούν λιγότερο συνδεδεμένοι με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της Ουάσιγκτον.

Advertisement

Ο Μπομπ Βάντερ Πλατς, επικεφαλής της συντηρητικής χριστιανικής οργάνωσης The Family Leader στην Αϊόβα, εκτιμά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα άλλαξε ριζικά τα δεδομένα.

Όπως ανέφερε, εάν οι Ρεπουμπλικανοί είχαν καλύτερη εκλογική επίδοση, ο Βανς θα είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει τη θέση του φαβορί για τη διαδοχή. Πλέον, όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν πολύ πιο απαιτητικό ανταγωνισμό.

Τζέι Ντι Βανς: Το προβάδισμα και τα εμπόδια για το 2028

Ο Τζέι Ντι Βανς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πολιτικά πλεονεκτήματα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Η θέση του αντιπροέδρου, η πανεθνική αναγνωρισιμότητα και η στενή σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν σημαντικά εφόδια για μια πιθανή υποψηφιότητα.

Advertisement

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σκέψεις του, δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για το αν θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα.

Ο αντιπρόεδρος φέρεται να εξετάζει τόσο τις πολιτικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών όσο και τις προσωπικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια μακρά προεκλογική εκστρατεία στην οικογένειά του.

Παράλληλα, το επιτελείο του αναμένει ότι η αμφισβήτηση της πολιτικής του προσέγγισης από άλλες συντηρητικές πτέρυγες θα οδηγήσει στην εμφάνιση ανταγωνιστικών υποψηφιοτήτων.

Advertisement

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, δεν φαίνεται να επιδιώκει απαραίτητα μια πρόωρη δημόσια στήριξη από τον Τραμπ. Αντίθετα, θεωρεί ότι μια κανονική διαδικασία προκριματικών εκλογών θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει την πολιτική δυναμική για να επικρατήσει.

Η θέση του, ωστόσο, ενδέχεται να επιβαρυνθεί από τη σύνδεσή του με τις επιλογές της σημερινής κυβέρνησης.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι ο πόλεμος με το Ιράν, τις πολιτικές συνέπειες του οποίου θα κληθούν να διαχειριστούν όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι. Ο Βανς απέδωσε μέρος της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στη συγκεκριμένη σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια ο Τραμπ τού ζήτησε να επικεντρωθεί περισσότερο στα εσωτερικά ζητήματα.

Advertisement

Ο αντιπρόεδρος φέρεται να εκτιμά ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν κυρίως την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο και όχι συνολικά την πολιτική του Τραμπ. Θεωρεί, μάλιστα, ότι μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης οι λαϊκιστές Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να ανασυντάξουν τον εκλογικό συνασπισμό που είχε οδηγήσει τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Advertisement

Τεντ Κρουζ: Εξετάζει νέα υποψηφιότητα μετά το 2016

Ένας ακόμη πολιτικός που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας δεύτερης προσπάθειας για την προεδρία των ΗΠΑ.

Μετά την αποτυχημένη υποψηφιότητά του το 2016, ο Κρουζ επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, έχοντας ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με συνεργάτες και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Ο οικονομολόγος Στίβεν Μουρ δήλωσε στο Reuters ότι ο γερουσιαστής τού είχε αποκαλύψει, σε δείπνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, πως σκόπευε να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

Advertisement

Εξάλλου, ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και σε δημόσιες τοποθετήσεις του, δηλώνοντας ότι η επιθυμία του να γίνει πρόεδρος δεν αποτελεί μυστικό.

Το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να επανατοποθετηθεί πολιτικά, προβάλλοντας ένα πιο παραδοσιακό συντηρητικό προφίλ. Στις βασικές προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η ελεύθερη αγορά και μια διαφορετική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ πρέπει να εξυπηρετούν συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα και όχι να αποσκοπούν στην αναδόμηση άλλων κρατών.

Η στρατηγική του αποσκοπεί, σύμφωνα με τον Μουρ, στην ανάδειξή του ως πολιτικού συνεχιστή της συντηρητικής παράδοσης του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Ρον ΝτεΣάντις και Γκλεν Γιάνγκιν: Οι κυβερνήτες που αναζητούν ρόλο

Στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών ενισχύεται και η άποψη ότι η επόμενη προεδρική υποψηφιότητα θα μπορούσε να προέλθει από την τοπική διακυβέρνηση και όχι από την ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν.

Ο ΝτεΣάντις, ο οποίος είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024, δεν έχει αποκλείσει μια νέα προσπάθεια το 2028. Ωστόσο, εξετάζει και το ενδεχόμενο να περιμένει μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2032.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, εκτιμά ότι η μειωμένη δημοτικότητα του Τραμπ και οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά την προσπάθεια οποιουδήποτε Ρεπουμπλικανού να κερδίσει τον Λευκό Οίκο το 2028.

Από την άλλη πλευρά, η Φλόριντα συγκαταλέγεται στις πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν ισχυρή παρουσία παρά το ευρύτερο εκλογικό πλήγμα.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η περίπτωση του Γκλεν Γιάνγκιν, ο οποίος παραμένει ενεργός στις εθνικές πολιτικές διεργασίες του κόμματος.

Η εκλογή του στην κυβερνητεία της Βιρτζίνια το 2021 είχε θεωρηθεί σημαντική επιτυχία για τους Ρεπουμπλικανούς, σε μια πολιτεία που τα προηγούμενα χρόνια εμφάνιζε αυξανόμενη εκλογική τάση προς τους Δημοκρατικούς.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Γιάνγκιν προχώρησε στην ίδρυση μιας πανεθνικής οργάνωσης με επίκεντρο τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Η πρωτοβουλία αυτή ερμηνεύεται από ορισμένους κομματικούς παράγοντες ως πιθανή βάση για μια μελλοντική προεδρική εκστρατεία.

Παρότι διατηρεί θετική στάση απέναντι στον Τραμπ, δεν συγκαταλέγεται στους στενότερους πολιτικούς του συμμάχους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα σε περίπτωση που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αναζητήσει ένα πρόσωπο που θα σηματοδοτεί ανανέωση.

Ντόναλντ Τραμπ: Η στήριξή του μπορεί να κρίνει την αναμέτρηση

Παρά τις κινήσεις των πιθανών διαδόχων του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί σε αρκετά ικανά στελέχη των Ρεπουμπλικανών, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει εάν θα στηρίξει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στις προκριματικές εκλογές του 2028.

Η στάση του θεωρείται καθοριστική, καθώς μια δημόσια υποστήριξη θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τόσο τη χρηματοδότηση όσο και τις πιθανότητες επικράτησης ενός υποψηφίου.

Η Κέλιαν Κόνγουεϊ, η οποία είχε αναλάβει τη διεύθυνση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και στη συνέχεια υπηρέτησε ως ανώτερη σύμβουλός του, εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό σκηνικό.

Όπως σημείωσε, η υποστήριξη του Τραμπ εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό πλεονέκτημα για όποιον επιθυμεί να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς πιθανοί υποψήφιοι θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν μεγάλους χρηματοδότες και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες πολιτικές συμμαχίες.

Οι διεργασίες εκτιμάται ότι θα ενταθούν στις αρχές του 2027, με περισσότερες επαφές με δωρητές και επισκέψεις στις πολιτείες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πρώτες προκριματικές αναμετρήσεις.

Μάρκο Ρούμπιο: Η ισχυρή δημοσκοπική παρουσία και το ενδεχόμενο του 2032

Το πέμπτο όνομα που συζητείται στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών είναι εκείνο του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Παρότι δεν εμφανίζεται προς το παρόν ως ο πιθανότερος υποψήφιος για το 2028, διαθέτει σημαντική υποστήριξη από παράγοντες του κόμματος. Τρεις μεγάλοι χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν στο Reuters ότι θα ήθελαν να τον δουν να διεκδικεί την προεδρία.

Ωστόσο, άνθρωποι που γνωρίζουν τις προθέσεις του εκτιμούν ότι μια υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ορισμένοι συνεργάτες του θεωρούν πιθανό να αποχωρήσει για ένα διάστημα από την ενεργό πολιτική και να ασχοληθεί με τον ιδιωτικό τομέα.

Άλλοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρότερα το ενδεχόμενο προεδρικής υποψηφιότητας το 2032.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, ο Ρούμπιο καταγράφει αξιοσημείωτη δημοσκοπική απήχηση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, το 45% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι θα αποτελούσε εξαιρετική επιλογή για την προεδρία. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Τζέι Ντι Βανς ανέρχεται στο 43%.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών διαθέτει σημαντική πολιτική δυναμική, ακόμη και αν δεν προτίθεται να συμμετάσχει άμεσα στην κούρσα του 2028.

Ρεπουμπλικανοί και εκλογές 2028: Φόβοι για νέα ήττα και αμφιβολίες για το μέλλον

Οι συζητήσεις για τη διαδοχή του Τραμπ διεξάγονται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ανησυχίας για τις εκλογικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών.

Ορισμένοι ισχυροί χρηματοδότες του κόμματος θεωρούν ότι οι πρόσφατες απώλειες ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης πολιτικής μετατόπισης υπέρ των Δημοκρατικών, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και την προεδρική αναμέτρηση του 2028.

Χαρακτηριστική είναι η στάση του Ρόμπερτ Μπίγκελοου, ενός από τους σημαντικούς οικονομικούς υποστηρικτές του συντηρητικού χώρου, ο οποίος είχε διαθέσει περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια σε επιτροπή πολιτικής δράσης που στήριζε τον Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Ο Μπίγκελοου απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο σημαντικό μέρος της ευθύνης για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι Δημοκρατικοί έχουν σοβαρές πιθανότητες να επικρατήσουν στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Παρά τις ανησυχίες του, εξακολουθεί να εκτιμά τόσο τον Βανς όσο και τον Ρούμπιο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Τραμπ να αποτελέσουν οι δύο πολιτικοί ένα πιθανό προεδρικό δίδυμο διαδοχής.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η εκλογική δυναμική υπέρ των Δημοκρατικών ενδέχεται να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο Βανς δεν πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια για το προεδρικό χρίσμα, ακόμη και αν οι πιθανότητες επικράτησης δεν είναι ευνοϊκές.

Ανοιχτή η μάχη για τη διαδοχή Τραμπ

Η κούρσα για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα βρεθεί τελικά στην πρώτη γραμμή των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του 2028.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ο μοναδικός επικρατέστερος. Ο Τεντ Κρουζ εξετάζει την επιστροφή του στην προεδρική μάχη, ενώ ο Ρον ΝτεΣάντις και ο Γκλεν Γιάνγκιν αποτελούν πιθανές εναλλακτικές επιλογές από τον χώρο των κυβερνητών.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί υψηλή δημοσκοπική απήχηση, παρά το γεγονός ότι μια υποψηφιότητα το 2028 θεωρείται λιγότερο πιθανή.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και η τελική στάση του ίδιου του Τραμπ, καθώς η υποστήριξή του εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο εσωτερικό του κόμματος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα για τις προθέσεις των πιθανών διεκδικητών, τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι Ρεπουμπλικανοί. Το βέβαιο είναι ότι η μάχη για τον Λευκό Οίκο το 2028 έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί το πολιτικό παρασκήνιο των ΗΠΑ.