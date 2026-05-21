Τα κρούσματα σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ), συμπεριλαμβανομένης της γονόρροιας και της σύφιλης, έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του τομέα της υγείας.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, τα κρούσματα γονόρροιας σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 303% μεταξύ 2015 και 2024, ενώ οι περιπτώσεις σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν την ίδια περίοδο.

Advertisement

Advertisement

Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβαλλόμενες σεξουαλικές συνήθειες και στις «διασπασμένες τάσεις» όσον αφορά τη διενέργεια εξετάσεων, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Οι υπεύθυνοι του τομέα της υγείας επισήμαναν επίσης μια «ανησυχητική» αύξηση των κρουσμάτων συγγενούς σύφιλης, όπου η λοίμωξη μεταδίδεται απευθείας στα νεογνά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε «επιπλοκές που ενδέχεται να διαρκέσουν εφ’ όρου ζωής». Η έκθεση δείχνει ότι τα κρούσματα συγγενούς σύφιλης σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024.

«Tα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα παρουσιάζουν αύξηση εδώ και 10 χρόνια και έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024», δήλωσε ο Bruno Ciancio, επικεφαλής της μονάδας άμεσα μεταδιδόμενων και προληπτικών με εμβόλιο ασθενειών του ECDC.

«Αν δεν αντιμετωπιστούν, αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και στειρότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα με την καρδιά ή το νευρικό σύστημα».

Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οργανισμός για το 2024 δείχνουν ότι καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα γονόρροιας σε ολόκληρη την ήπειρο. Τα κρούσματα σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν κατά την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 45.577. Η χλαμύδια παρέμεινε το πιο συχνά αναφερόμενο ΣΜΝ με 213.443 κρούσματα.

Το ECDC ανέφερε ότι το λεμφογρανωματώδες αφροδίσιο (LGV), ένα σπάνιο στέλεχος του βακτηρίου των χλαμυδίων που προσβάλλει κυρίως άνδρες, παρουσίασε επίσης «συνεχιζόμενη μετάδοση», με 3.490 αναφερόμενα κρούσματα.

Advertisement

«Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες αποτελούν την ομάδα που πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο, με τις πιο απότομες μακροπρόθεσμες αυξήσεις στα κρούσματα γονόρροιας και σύφιλης», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας όμως ότι η σύφιλη παρουσιάζει αύξηση και μεταξύ των ετεροφυλόφιλων.

Η αύξηση των κρουσμάτων σύφιλης μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας είχε ως αποτέλεσμα τον σχεδόν διπλασιασμό των κρουσμάτων συγγενούς σύφιλης —από 78 το 2023 σε 140 το 2024— στις 14 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία, ανέφερε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με το ECDC, 13 από τις 29 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία εξακολουθούν να χρεώνουν τα έξοδα για τις βασικές εξετάσεις σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) στους ασθενείς.

Advertisement

Ζήτησε «αποφασιστική δράση» από τους εθνικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης για την αύξηση της πρόσβασης στις εξετάσεις και την παροχή ταχύτερης θεραπείας, προειδοποιώντας ότι η παράλειψη να γίνει αυτό θα «αυξήσει τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία».

«Η αναστροφή των αυξανόμενων τάσεων στα κρούσματα ΣΜΝ απαιτεί προσβάσιμες υπηρεσίες πρόληψης, ευκολότερη πρόσβαση στις εξετάσεις, ταχύτερη θεραπεία και εντονότερη ενημέρωση των συντρόφων για να σταματήσει η περαιτέρω μετάδοση», δήλωσαν οι ειδικοί.

«Το ECDC καλεί τις αρχές δημόσιας υγείας να επικαιροποιήσουν επειγόντως τις εθνικές στρατηγικές για τις ΣΜΝ και να ενισχύσουν τα συστήματα επιτήρησης, ώστε να παρακολουθούν καλύτερα τον αντίκτυπο των προσπαθειών πρόληψης. Χωρίς αποφασιστική δράση, οι τρέχουσες τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, αυξάνοντας τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία και διευρύνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στην περίθαλψη.»

Advertisement