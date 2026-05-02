Ελεύθερος στη Βόρεια Θάλασσα βρίσκεται πλέον ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα που για σχεδόν έναν μήνα είχε εγκλωβιστεί σε αβαθή νερά στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στη νήσο Πόελ.

Παρά την απελευθέρωσή του, η κατάσταση της φάλαινας παραμένει αβέβαιη, σύμφωνα με την ομάδα που ανέλαβε τη διάσωσή της.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες, καθώς το ζώο ρυμουλκήθηκε κατά μήκος των ακτών της Δανία και τελικά κατάφερε να κολυμπήσει ελεύθερο στη Βόρεια Θάλασσα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής ομάδας διάσωσης.

Ο «Τίμι» είχε παραμείνει παγιδευμένος σε ρηχά νερά για 29 ημέρες, με την υπόθεσή του να συγκεντρώνει καθημερινά το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Γερμανία. Την περασμένη Τρίτη μεταφέρθηκε σε φορτηγίδα γεμάτη νερό και ρυμουλκήθηκε μέχρι το σημείο όπου τελικά απελευθερώθηκε.

Buckelwal Hope – Timmy ist auf den Drohnenbildern zu sehen. Er schwimmt an der Oberfläche und stößt Fontänen aus. pic.twitter.com/vfrgJptCYU — Hamburg Online, Nachrichten und News aus Hamburg (@HAMBURGonline) May 2, 2026

Παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς εγκατέλειψε τη φορτηγίδα, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα και πλήρη διάσωση. Μετά από τόσο μεγάλο διάστημα περιορισμού, εκφράζονται αμφιβολίες για το αν μπορεί να κολυμπά και να καταδύεται φυσιολογικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) υπογράμμισε ότι μια διάσωση θεωρείται πραγματικά επιτυχής μόνο όταν το ζώο επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και καταφέρει να επιβιώσει μακροπρόθεσμα. Όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να ανακτήσει πλήρως την υγεία του δέρματός του, να μπορεί να βρίσκει τροφή μόνο του, να παίρνει βάρος και να επιδεικνύει φυσιολογική συμπεριφορά.

Buckelwal HOPE- Timmy IS FINALLY FREE! 🙏🐋🙏🥹

Swinmimg through the open oceans, looking for his family….he looks good, lots of seagulls escorting him…good breaths…tracking device activated…now we can only wait, and pray…❤️ pic.twitter.com/2vrmM9KHCP — Hamburg Online, Nachrichten und News aus Hamburg (@HAMBURGonline) May 2, 2026