Απαντώντας σε ανάρτηση του επενδυτή Ρέι Ντάλιο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ακολουθεί το παράδειγμα των Μάικλ και Σούζαν Ντελ, δωρίζοντας κεφάλαια για τη δημιουργία των λεγόμενων Trump accounts, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δήλωσε την Τετάρτη (17/12) ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί η αποταμίευση χρημάτων, καθώς στο μέλλον θα επικρατήσει «καθολικό υψηλό εισόδημα».

Τα Trump Accounts είναι νέοι λογαριασμοί αποταμίευσης και επενδύσεων για νεογέννητα και νεαρούς Αμερικανούς, σύμφωνα με τον νόμο One Big Beautiful Bill Act. «Σίγουρα είναι μια ευγενική κίνηση από τους Ντελ, αλλά στο μέλλον δεν θα υπάρχει φτώχεια και συνεπώς δεν θα χρειάζεται να αποταμιεύουμε», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X. «Θα υπάρχει καθολικό υψηλό εισόδημα».

Ο Μασκ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ρομποτική θα εξαλείψουν τη φτώχεια και την ανάγκη για εργασία, δημιουργώντας ένα καθολικό επίπεδο πλούτου.

Screenshot από το Twitter

Ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX εκτιμά ότι το χρήμα ως έννοια βρίσκεται «υπό εξαφάνιση». Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ θα κυριαρχούν στην παραγωγή, οι μισθοί θα πάψουν να υφίστανται και, κατ’ επέκταση, το χρήμα θα καταστεί άνευ αντικειμένου.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι το χρήμα θα εξαφανιστεί ως έννοια», δήλωσε ο Μασκ στο podcast «People by WTF». «Σε ένα μέλλον όπου ο καθένας μπορεί να έχει τα πάντα, δεν θα χρειάζεται το χρήμα ως μηχανισμός κατανομής της εργασίας. Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική μπορούν να καλύψουν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες, τότε το χρήμα χάνει δραματικά τη σημασία του» πρόσθεσε.

Ο Μασκ αναφέρεται επίσης στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «The Culture» του Ίαν Μπανκς, όπου η AI έχει καταστήσει το χρήμα περιττό και οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους σε ό,τι αγαπούν.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει κάνει και άλλες τολμηρές προβλέψεις σχετικά με τη μετασχηματιστική φύση της AI και της ρομποτικής, δηλώνοντας ήδη από το 2023 ότι η εργασία στο μέλλον θα μοιάζει περισσότερο με χόμπι και ότι «σε 10 έως 20 χρόνια» η εργασία θα είναι προαιρετική. Ο ίδιος ο Μασκ δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις, ούτε ακριβές χρονοδιάγραμμα, αν και αφήνει να εννοηθεί ότι η μετάβαση μπορεί να ξεκινήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του περιοδικού TIME, με τους αρχιτέκτονες της ΑΙ στο εξώφυλλο (Πηγή: Reuters)

Στο συνέδριο Viva Technology στο Παρίσι τον Μάιο του 2024, απαντώντας σε ερώτηση για το αν ανησυχεί ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του λόγω της AI, τόνισε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η AI και τα ρομπότ να καταργήσουν την ανάγκη εργασίας.

«Σε ένα ευνοϊκό σενάριο, πιθανότατα κανένας μας δεν θα έχει δουλειά», είπε ο Μασκ. «Θα υπάρχει καθολικό υψηλό εισόδημα – και όχι καθολικό βασικό εισόδημα. Θα υπάρχει επάρκεια αγαθών και υπηρεσιών». Ο Μασκ εκτίμησε ότι υπάρχει 80% πιθανότητα η AI να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται δουλειά και θα έχουν ό,τι χρειάζονται.

«Το πραγματικό ερώτημα θα είναι θέμα νοήματος: αν ένας υπολογιστής και τα ρομπότ μπορούν να κάνουν τα πάντα καλύτερα από εσένα, η ζωή σου θα έχει νόημα; Αυτό θα είναι το ερώτημα στο ευνοϊκό σενάριο, ενώ στο αρνητικό σενάριο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», πρόσθεσε.

Ο Έλον Μασκ – Πηγή: REUTERS/Evelyn Hockstein

Παράλληλα, στελέχη της τεχνολογίας, όπως η Avital Balwit της Anthropic και ο επενδυτής Vinod Khosla, προειδοποιούν ότι πολλά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές. Η Avital Balwit εκτιμά, μάλιστα, πως μέσα στην επόμενη δεκαετία έως και 1 εκατομμύριο ανθρωπόμορφα ρομπότ θα μπορούσαν να έχουν αντικαταστήσει ανθρώπινες θέσεις εργασίας.

Ο Vinod Khosla προτείνει την καθιέρωση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ακόμη και σε έναν κόσμο όπου οι θέσεις εργασίας θα λιγοστεύουν.

(Με πληροφορίες από FOX Business)

