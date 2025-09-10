Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη πως η απόφαση του Ισραήλ για την επίθεση στο Κατάρ ελήφθη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και όχι από τον ίδιο, προσθέτοντας πως μια μονομερής επίθεση στο Κατάρ δεν εξυπηρετούσε τα αμερικανικά ή τα ισραηλινά συμφέροντα.

Το Ισραήλ επιχείρησε να εξοντώσει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς με αεροπορική επίθεση στο Κατάρ την Τρίτη, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του δράση στη Μέση Ανατολή. Το πλήγμα καταδικάστηκε ευρέως στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν ως μια ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουΐτκοφ, να ειδοποιήσει το Κατάρ πως επίκειται επίθεση, μα ήταν πολύ αργά για να τη σταματήσει. Ωστόσο το Κατάρ αρνήθηκε πως τα πράγματα έγιναν έτσι, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές πως ενημερώθηκε πριν την επίθεση ήταν ψευδείς και ότι τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο έλαβε χώρα ενώ οι εκρήξεις ακούγονταν ήδη στη Ντόχα.

«Ο μονομερής βομβαρδισμός μέσα στο Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, που εργάζεται πολύ σκληρά και παίρνει ρίσκα θαρραλέα μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ωστόσο η εξόντωση της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία αυτών που ζουν στη Γάζα, είναι ένας άξιος στόχος» πρόσθεσε.

Η Χαμάς υποστήριξε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, περιλαμβανομένου του γιου του ηγετικού της στελέχους Χαλίλ αλ Χάγια.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχό της στον Κόλπο. Το Κατάρ λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα, με σκοπό την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμα από τη Χαμάς και ένα σχέδιο για τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Μετά το πλήγμα ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Διαβεβαίωσε τον ηγέτη του Κατάρ πως «κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένιωθε «πολύ άσχημα» για την τοποθεσία της επίθεσης.

Αργότερα είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον πως «δεν ήταν ενθουσιασμένος» για το ισραηλινό πλήγμα: «Δεν είναι μια καλή κατάσταση, μα θα πω αυτό: Θέλουμε τους ομήρους πίσω, μα δεν είμαστε ενθουσιασμένοι για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σήμερα».

Με πληροφορίες από Reuters