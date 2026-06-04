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Τις τελευταίες ημέρες, ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται να φιλά παθιασμένα μία θαυμάστριά του, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή και ειδικότερα τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα.

Αφορμή για τα σχόλια στάθηκε και το γεγονός ότι το βίντεο αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον ίδιο στον λογαριασμό του στο Instagram, προκαλώντας ερωτήματα για το αν το ζευγάρι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του.

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Στην πραγματικότητα, το επίμαχο βίντεο δεν είναι πρόσφατο, καθώς είχε καταγραφεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας. Σε αυτό, ο 51χρονος καλλιτέχνης φαίνεται να αγκαλιάζει θερμά μία θαυμάστριά του και να τη φιλά στο στόμα την ώρα που εκείνη τραβάει selfie φωτογραφία μαζί του.

Μετά τη νέα του δημοσίευση, το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να συνδέουν την επιλογή του τραγουδιστή να το επαναφέρει στη δημοσιότητα με πιθανές εξελίξεις στην προσωπική του ζωή. Κάποιοι χαρακτήρισαν την κίνηση άστοχη, ενώ άλλοι εξέφρασαν την απορία τους για το πώς επηρεάζει τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα. Δεν έλειψαν, μάλιστα, τα σχόλια που έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τη σύντροφό του, καθώς και οι εικασίες ότι το ζευγάρι ίσως έχει χωρίσει.

Παρόλα αυτά, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει αναφερθεί στο παρελθόν στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι η σύντροφός του δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους εκδηλώσεις θαυμασμού κατά τη διάρκεια συναυλιών ή δημόσιων εμφανίσεων.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από δύο χρόνια, είχε εξηγήσει ότι συνηθίζει να αγκαλιάζει και να φιλά θαυμαστές του, υπογραμμίζοντας ότι η Άννα Κουρνίκοβα αντιμετωπίζει αυτές τις στιγμές με κατανόηση, καθώς τις θεωρεί μέρος της ιδιαίτερης σχέσης που διατηρεί με το κοινό του.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα είναι γονείς τεσσάρων παιδιών.