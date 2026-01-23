Το τραγούδι «Αστερομάτα» της Klavdia, με το οποίο η Ελληνίδα τραγουδίστρια συμμετείχε στην Eurovision το 2025, ταξίδεψε μέχρι και την Κίνα, όπου Κινέζα αθλήτρια το χρησιμοποίησε σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ, προκαλώντας αίσθηση.

Την επιλογή του εν λόγω τραγουδιού έκανε μια 19χρονη αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ από την Κίνα, η An Xiangyi, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο πρωτάθλημα «Four Continents Figure Skating Championship» που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Η Κινέζα αθλήτρια ήταν εντυπωσιακή στο σύντομο αλλά άκρως απαιτητικό πρόγραμμα, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αστερομάτα» και απέσπασε το ζεστό χειροκρότημα από το κοινό που έδωσε το παρών. Όσον αφορά την τελική κατάταξη, η An Xiangyi συγκέντρωσε 163,92 βαθμούς και κατέλαβε την 13η θέση.