Ο Αμερικανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, Μαξίμ Ναούμοφ, δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία των γονιών του στο ντεμπούτο του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Τρίτη (10/2). Ο Αμερικανός αθλητής κοίταξε συγκινημένος τον ουρανό μετά το τέλος του προγράμματος και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες.

Περίπου έναν χρόνο πριν, επιβατηγό αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο σε εκπαιδευτική πτήση και στην συνέχεια έπεσε στον ποταμό Πότομακ στην Ουάσιγκτον. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη πληρώματος- και στο ελικόπτερο τρεις αμερικανοί στρατιώτες.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν μεταξύ άλλων και οι γονείς του γνωστού αθλητή, Βαντίμ Ναούμοφ και Ευγενία Σίσκοβα, Ρώσοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, που είχαν κατακτήσει μάλιστα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1994. Οι γονείς του ήταν οι δύο σημαντικότεροι άνθρωποι στην ζωή του νεαρού αθλητή, καθώς εκτός των άλλων ήταν και οι προπονητές του, εκείνοι που του πέρασαν το «μικρόβιο» του αθλητισμού και τον έκαναν αυτό που είναι σήμερα.

Στην αεροπορική τραγωδία του Ιανουαρίου 2025 σκοτώθηκαν συνολικά 67 άνθρωποι, όταν η πτήση της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού. Ο Ναούμοφ, λίγο μετά το τέλος του προγράμματος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ένιωσε σαν να τον καθοδηγούσαν».

«Σε κάθε γλίστρημα και βήμα που έκανα στον πάγο, δεν μπορούσα παρά να νιώθω την υποστήριξή τους. Με καθοδηγούσαν από το ένα στοιχείο στο άλλο. Στο τέλος, τελείωσα γονατιστός και δεν ήξερα αν θα έκλαιγα, αν θα χαμογελούσα ή εάν θα γελούσα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κοιτάξω ψηλά και να πω: “Κοιτάξτε τι μόλις κάναμε”», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του Ναούμοφ ήταν μεταξύ των 28 προπονητών καλλιτεχνικού πατινάζ, νέων αθλητών και γονέων που επέστρεφαν από ένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα και έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα. Καθώς περίμενε τη βαθμολογία του, ο 24χρονος από το Νόργουντ της Μασαχουσέτης, έδειξε μια παιδική φωτογραφία του ίδιου να κρατάει τα χέρια των γονιών του, ενώ οι θεατές στο στο Μιλάνο τον χειροκροτούσαν, μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

«Είναι η φωτογραφία μου την πρώτη φορά που βγήκα στον πάγο, όταν ήμουν τριών ετών. Την έχω πάντα μαζί μου για να μην την ξεχάσω ποτέ», είπε ο Ναούμοφ. «Είναι εδώ, στην τσάντα μου, οπότε είναι κυριολεκτικά πάντα εδώ, στο στήθος μου, στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Ο Ναούφον μετά την τραγωδία δεν ήταν σίγουρος εάν ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται, ωστόσο όπως δήλωσε σε μεταγενέστερο χρόνο, το πατινάζ ήταν πηγή παρηγοριάς για εκείνον, ενώ η χθεσινή του βαθμολογία – 85,65 – ήταν απολύτως ικανοποιητική.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν σκεφτόμουν να εκτελέσω τίποτα τέλεια», ανέφερε. «Απλά ήθελα να βγω εκεί έξω και να δώσω όλη μου την καρδιά, να τα δώσω όλα, να μην έχω τύψεις μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Και η δουλειά δεν έχει τελειώσει, τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συντριβή ήταν η πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2001 και την προηγούμενη εβδομάδα, μία ομάδα από βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εισαγάγει σχετική νομοθεσία που θα περιλαμβάνει μια σειρά συστάσεων σε θέματα ασφαλείας, σε συνέπεια του απίστευτου αεροπορικού δυστυχήματος.

