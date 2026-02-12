Μια κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά για το τι προσπαθεί να κάνει στην Λατινική Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ο αμερικανός πρόεδρος ο οποίο προσκάλεσε σε σύνοδο στο Μαϊάμι, προέδρους χωρών της περιοχής με τους οποίους έχει στενές σχέσεις. Εκτός φυσικά έμειναν όσοι διαφωνούν μαζί του γεγονός που αφήνει περιθώρια για πολλές ερμηνείες.

Η συνάντηση θα γίνει στην πολιτεία της Φλόριντα το Σάββατο 7η Μαρτίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο το οποίο επικαλείται πηγές του Λευκού Οίκου.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας. Όλοι τους έχουν μάλλον καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Εκτός έμειναν οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά και έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο.

Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δυο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο επίδειξη δύναμης της Ουάσιγκτον.

Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτός του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.

Ο ρεπουμπλικάνος, που άλλοτε αρεσκόταν να κατακεραυνώνει τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, άλλαξε πορεία: το τρέχον διάστημα δηλώνει πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το δικό του μικρό όνομα και το επώνυμο του αμερικανού προέδρου Τζέιμς Μονρό, που διεμήνυε εν έτει 1823 ότι η Λατινική Αμερική ήταν η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, πως αποτελούσε μέρος της σφαίρας επιρροής της.