Ο Ισημερινός ανακάλεσε χθες Τετάρτη (8/4) τον πρεσβευτή του στην Κολομβία, αντιδρώντας στο γεγονός ότι ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «πολιτικό κρατούμενο» τον άλλοτε αντιπρόεδρό του Χόρχε Γκλας, που συνεχίζει να εκτίει ποινές κάθειρξης για διαφθορά.

Η ανάκληση του πρεσβευτή για διαβουλεύσεις ανακοινώθηκε εν μέσω διπλωματικής κρίσης ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, που αντάλλαξαν ιδίως ομοβροντίες τελωνειακών δασμών ύψους 30% τον Φεβρουάριο, όταν το Κίτο κατηγόρησε την Μπογοτά ότι δεν αγωνίζεται επαρκώς ή αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στα σύνορα. Σε αντίποινα, η Κολομβία ανέστειλε εξάλλου τις εξαγωγές ηλεκτρισμού στον Ισημερινό.

Η ένταση ανέβηκε ακόμη μια κλίμακα όταν οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν τον Μάρτιο τον εντοπισμό βόμβας που δεν είχε εκραγεί στο έδαφός τους, έπειτα από αεροπορικό βομβαρδισμό στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ο Ισημερινός διεξάγει, με υποστήριξη των ΗΠΑ, στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών από αέρος, εναντίον συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στο έδαφός του. Από την επικράτεια του διέρχεται το 70% της κοκαΐνης που εξάγεται από τους γείτονές του, την Κολομβία και το Περού — τις δυο χώρες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής.

Ο πρεσβευτής του Ισημερινού στην Μπογοτά, ο Αρτούρο Φέλιξ, αναμενόταν χθες ή σήμερα στο Κίτο, διευκρίνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό Centro η υπουργός Εξωτερικών Γαβριέλα Σόμερσφελτ, κατηγορώντας τον Γουστάβο Πέτρο ότι παραβίασε την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις της χώρας της.

Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político.



Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos.



Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y… https://t.co/5KuxNgaK5f — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

Ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ο Χόρχε Γκλας, στον οποίο έχει απονείμει την κολομβιανή υπηκοότητα, είναι «πολιτικός κρατούμενος» της κυβέρνησης του συντηρητικού ομολόγου του Ντανιέλ Νομπόα· τη Δευτέρα, ουσιαστικά απαίτησε ξανά μέσω X την απελευθέρωσή του.

Για την υπουργό Εξωτερικών Σόμερσφελτ, οι «ψευδείς δηλώσεις» του Γουστάβο Πέτρο «συμβάλλουν στην επιδείνωση (…) των διπλωματικών σχέσεων» σε διμερές επίπεδο.

Από το 2013 ως το 2017, ο κ. Γκλας ήταν αντιπρόεδρος του αριστερού πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα, σήμερα από τους κυριότερους πολέμιους του προέδρου Νομπόα.

Όμως του έχουν επιβληθεί ποινές κάθειρξης, συμπεριλαμβανομένης ποινής 13 ετών κάθειρξης, για διαφθορά, κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων και σύσταση και συμμορία. Από τον Νοέμβριο, έχει μεταχθεί σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los “presos políticos” para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador.



Debe responder por asociación ilícita en el… April 7, 2026

«Τώρα που προσπαθούν να επανεφεύρουν τον ‘πολιτικό κρατούμενο’, θέλω να πω κατηγορηματικά: αυτό αποτελεί επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας μας και παραβίαση της αρχής της μη ανάμιξης», αντέτεινε ο κ. Νομπόα την Τρίτη μέσω X, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον ομόλογό του.

Ο κ. Γκλας «είναι κολομβιανός πολίτης και πολιτικός κρατούμενος. Ζητώ από διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να φροντίσουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του», ανέφερε ο κ. Πέτρο, σύμμαχος του Ραφαέλ Κορέα.

Τέσσερις μήνες πριν από το τέλος της θητείας του, χωρίς δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα επανεκλεγεί -η θητεία στο αξίωμα περιορίστηκε σε μια και μόνο το 2015-, ο Γουστάβο Πέτρο επιδιώκει να διατηρήσει την αριστερά στην εξουσία στην Κολομβία. Ο Ιβάν Σεπέδα, ο υποψήφιος της παράταξής του, της Ιστορικής Συμφωνίας, θεωρείται φαβορί ενόψει των εκλογών της 31ης Μαΐου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)