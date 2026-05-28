Επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα φορετό επίθεμα υπερήχων, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς το έμβρυο μέσα στη μήτρα, με την ελπίδα ότι τέτοιες συσκευές θα βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη.

Η ομάδα πίσω από την έρευνα αναφέρει ότι οι υπάρχουσες τεχνικές υπερήχων έχουν σημαντικούς περιορισμούς: η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού του μωρού και των συσπάσεων της μήτρας με τις τρέχουσες μεθόδους οδηγεί σε υψηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών, ενώ η χρήση πιο συμβατικών φορητών συσκευών απεικόνισης περιορίζεται σε λίγες μόνο εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και απαιτεί εξειδικευμένο χειριστή.

«Οι τρέχουσες διαγνωστικές συσκευές λειτουργούν διαλείπουσα και μπορούν να καταγράψουν μόνο ένα στιγμιότυπο της κατάστασης του μωρού», δήλωσε ο καθηγητής Sheng Xu από το Πανεπιστήμιο Stanford, εκ των επικεφαλής της μελέτης. «Οι ασθενείς μπορούν να κάνουν τέτοιες μετρήσεις μόνο στο νοσοκομείο. Χάνουν πολλή πληροφορία και δεδομένα ανάμεσα στις επισκέψεις».

Αντίθετα, όπως εξήγησε ο Xu, μια φορητή συσκευή μπορεί να καταγράφει συνεχώς τι συμβαίνει, οπουδήποτε. «Δεν χάνεις κανένα δεδομένο, έτσι μπορείς να εντοπίσεις τη βασική γραμμή των σημάτων κάθε ασθενούς, να αναλύσεις τις αλλαγές και τα μοτίβα αυτών των σημάτων», είπε, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακριβή διάγνωση ή συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

«Για εμάς, η ύπαρξη τέτοιων δεδομένων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να μάθουμε πολλά περισσότερα»

Ο Xu και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα φορετό επίθεμα υπερήχων που μπορεί να χρησιμοποιείται για ώρες, επιτρέποντας τη συνεχή απεικόνιση του εμβρύου στη μήτρα και την παρακολούθηση της ροής αίματος σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε κινούμενες δομές όπως ο ομφάλιος λώρος.

Παρότι πρόκειται προς το παρόν για πρωτότυπο το οποίο συνδέεται με εξωτερικό εξοπλισμό και απαιτεί συμβατικό υπέρηχο για την αρχική τοποθέτηση, η ομάδα υποστηρίζει ότι η τεχνολογία –με την ονομασία UPatch– είναι η πρώτη του είδους της.

Σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό Nature Biotechnology, οι ερευνητές περιγράφουν πώς χρησιμοποίησαν διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αλγορίθμους για να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις, όπως την απώλεια σήματος όταν το μωρό κινείται στη μήτρα και τα ασθενή σήματα που προκύπτουν λόγω του βάθους των αιμοφόρων αγγείων.

Οι ερευνητές, αρκετοί από τους οποίους εμπλέκονται επίσης σε εταιρείες τεχνολογίας υγείας, δοκίμασαν το UPatch σε κλινικές δοκιμές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Για εμάς, η ύπαρξη τέτοιων δεδομένων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να μάθουμε πολλά περισσότερα για το τι κάνει κάποια μωρά να επιβιώνουν στη μήτρα και άλλα όχι», ανέφεραν.

Με πληροφορίες από The Guardian