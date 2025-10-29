Ο 28χρονος Praneeth Kumar Usiripalli βρισκόταν σε πτήση της Lufthansa από το Σικάγο προς τη Φρανκφούρτη το Σάββατο, όταν φέρεται να επιτέθηκε σε δύο 17χρονους επιβάτες, σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη διανομή φαγητού, όταν ένας από τους έφηβους, που κοιμόταν στο μεσαίο κάθισμα, ξύπνησε και είδε τον Usiripalli να στέκεται από πάνω του κρατώντας το πιρούνι.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να όρμησε πάνω του και να τον χτύπησε στο αριστερό κόκαλο του ώμου, ενώ στη συνέχεια μαχαίρωσε έναν άλλο 17χρονο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο δεύτερος έφηβος υπέστη τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Όταν τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο Usiripalli φέρεται να σχημάτισε με τα δάχτυλά του ένα “όπλο”, να το έβαλε στο στόμα του και να προσποιήθηκε ότι τραβάει τη σκανδάλη.

Στη συνέχεια χαστούκισε μια γυναίκα επιβάτιδα και επιχείρησε να χτυπήσει ένα μέλος του πληρώματος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η πτήση αναγκάστηκε να εκτραπεί στη Βοστώνη, όπου ο Usiripalli συνελήφθη μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορία για επίθεση με φονικό όπλο με πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης.