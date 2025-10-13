Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος δεν απάντησε ούτε στην ανακρίτρια ούτε στον εισαγγελέα στις ερωτήσεις τους για τη βίαιη επίθεση, ενώ φέρεται να ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Όπως φαίνεται να υποστηρίζει η υπεράσπιση του, ο κατηγορούμενος κατά το παρελθόν έχει ακουσίως νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να μην είναι σε θέση να μιλήσει.

Advertisement

Advertisement

Ο κατηγορούμενος για την επίθεση σε βάρος της συζύγου κατηγορείται για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Το χρονικό της επίθεσης



Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10) όταν μία έγκυος στον τρίτο μήνα της κύησης διακομίσθηκε στο «Αττικόν», με αίματα σε όλο της το κορμί. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πιρούνι, με τα περισσότερα εξ’ αυτών να είναι στην κοιλιά, στα χέρια και το πρόσωπο.

Οι εφημερεύοντες γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία καθώς υπήρξε σχετική ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία που υπέστη. Από την σφοδρότητα των χτυπημάτων που έφερε η γυναίκα στο σώμα της, οι γιατροί έκριναν μάλιστα ότι ο άνδρας ήθελε να της αφαιρέσει την ζωή.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Πλαγιαννάκο, γενικό γραμματέα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, «το έμβρυο δεν έχει κανένα πρόβλημα και η εγκυμοσύνη πάει καλά». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «το πρόβλημα είναι στα μάτια, κάνανε χειρουργείο 2,5 ώρες. Μάλλον τις επόμενες μέρες θα ξαναμπεί χειρουργείο, μακάρι να γλιτώσει την όρασή της».