Σοκ έχει προκαλέσει το νέο φρικτό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με 43χρονο Γεωργιανό να προκαλεί πολλαπλά τραύματα στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι.

Μάρτυρας που γνωρίζει 15 χρόνια τον δράστη, μιλά για έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο.

Η γυναίκα εισήχθη στο «Αττικόν» με τραύματα από πιρούνι σε θώρακα, πρόσωπο και μάτι. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να σωθεί η όρασή της και ακόμα βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για κάποια επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της.

Ο 43χρονος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου, εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) και προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. στο οικείο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και τυπικά η σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια, τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10).

Παλιός γνώριμος των Αρχών

Από το ποινικό παρελθόν προκύπτει ο 43χρονος μέσα σε 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές.

Μάλιστα, είναι παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ αφού τα πάρε δώσε με το νόμο ξεκινούν από το 2012.

Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση:

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

«Έδερνε την πρώην γυναίκα του»

Για τον δράση της επίθεσης στην 39χρονη έγκυο μίλησε και γείτονάς τους.

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που «πιρούνιασε» προχτές. Την βρήκε εδώ και ένα χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί την φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», είπε ο γείτονας τους σύμφωνα με το MEGA.

Άνθρωπος που γνωρίζει τον 43χρονο ανέφερε ότι τον γνωρίζει 15 χρόνια κι όπως είπε καταναλώνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί κι αυτή την χτυπούσε πάρα πολύ. Χτυπούσε και την μικρή του κόρη και αναγκάστηκε η μικρή να φύγει από το σπίτι και πήγε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της για τρεις μέρες».

«Φυγαδεύτηκε η κόρη του στη Γεωργία»

«Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του η μικρή την οποία χτυπούσε, την άφηνε να κοιμάται στο σχολείο μέχρι που αναγκάστηκε η μάνα της σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και φυγάδεψε την κόρη τους στην Γεωργία με τη γιαγιά της», συμπλήρωσε ο γείτονας.

Και έχει και συνέχεια: «Τράκαρε 4 αυτοκίνητα πριν 4 μήνες. Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;».